Про це він сповістив на своїй сторінці у Facebook.
Макаревич негативно зреагував на виступ Путіна, “присвячений” даті анексії українського Криму на стадіоні Лужники у Москві. Музикант певен, якщо лідер країни-агресора вирішить скористатися ядерною зброєю, то він це зробить. Але РФ від цього “легше не буде”.
“Невже комусь ще треба пояснювати, що якщо вождеві нашому все-таки спаде на думку натиснути на червону кнопку – ну так, когось він підірве. Мабуть. Через 15 хвилин весь світ зітре нас з лиця Землі. Боюся, з полегшенням. Це не зрозуміло?” – наголосив Макаревич.
- Нагадаємо, очільник Агенції військової розвідки США генерал-лейтенант Скот Беріер вважає, що Росія може погрожувати Заходу ядерною зброєю, оскільки вона зазнає невдач у війні проти України.
- За оцінками ООН, російське вторгнення в Україну призвело до порушення логістичних ланцюгів та загрожує знищити глобальну продовольчу систему.
- Голова міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс впевнена, що Росія використовує мирні перемовини з Україною у власних цілях.