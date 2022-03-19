Російський музикант та лідер гурту "Машина часу" Андрій Макаревич припустив, що якщо Путін вирішить застосувати ядерну зброю, то світ швидко знищить РФ.

Про це він сповістив на своїй сторінці у Facebook.

Макаревич негативно зреагував на виступ Путіна, “присвячений” даті анексії українського Криму на стадіоні Лужники у Москві. Музикант певен, якщо лідер країни-агресора вирішить скористатися ядерною зброєю, то він це зробить. Але РФ від цього “легше не буде”.