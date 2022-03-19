Про це він сповістив на своїй сторінці у Facebook.

Макаревич негативно зреагував на виступ Путіна, “присвячений” даті анексії українського Криму на стадіоні Лужники у Москві. Музикант певен, якщо лідер країни-агресора вирішить скористатися ядерною зброєю, то він це зробить. Але РФ від цього “легше не буде”.

“Невже комусь ще треба пояснювати, що якщо вождеві нашому все-таки спаде на думку натиснути на червону кнопку – ну так, когось він підірве. Мабуть. Через 15 хвилин весь світ зітре нас з лиця Землі. Боюся, з полегшенням. Це не зрозуміло?” – наголосив Макаревич.