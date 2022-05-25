Відповідні дописи Ілля Новіков та Вікторія Сюмар опублікували на своїх сторінках у Facebook.

Адвокат Порошенка оприлюднив короткий зміст своїх коментарів та інтерв’ю щодо справи п’ятого президента, а саме — показань Віктора Медведчука проти нього, які оприлюднила СБУ.

Позиція Новікова полягає в тому, що Медведчук дав показання під тиском. Також юрист запевнив, що до нафтопроводу “Самара — Західний напрямок” Петро Порошенко стосунку не має.

Зокрема, Новіков прокоментував слова Олексія Арестовича щодо “порушення єдності питання про розмінування Чонгару”.

“”Якщо ви питатимете про незручне, ми “пришльом” до вас прокурорів” — це не єдність, а путінізм. І так, ми єдності дотримуємося, бо незручних питань до влади насправді багато й не тільки в нас, і всі це розуміють. Але чекають до кінця війни”, — підсумував Новіков.

Вікторія Сюмар висловила здивування новиною про те, що Турчинова, Яценюка й Авакова СБУ викликала для свідчень у справі Порошенка.

Вона розкритикувала дії СБУ, яка, на її думку, займається справами “про 2014 рік” у той час, як необхідно займатися чинними колаборантами.

“СБУ якось зовсім не помічає діючих колаборантів — ні депутата Депутат Ковальова зі “слуг”, який нині добре себе почуває в окупованому Херсоні, ані ще одного Ковальова з групи Довіри, який на російські камери розказує, як “гуманно росіяни обходяться” з полоненими з Азовсталі”, — пише Сюмар.

Також депутатка “ЄС” згадала депутатську групу “За відновлення України”, “зліплену втікачем-ОПЗЖешником Столаром”.

На думку Сюмар, владі необхідно займатися не ворогами РФ, а її друзями, а справа проти Порошенка не є своєчасною.

“Може б СБУ нарешті зайнялася не ворогами Росії, а її друзями? Чи наводчиками на казарми, центри підготовки наших воїнів і поїзди з ними? А контррозвідка СБУ щось робила би зі скупченням людей на одній території? Бо кількість небойових втрат від обстрілів у Яворові, Десні, Малині, Запорізькій області — це сотні й сотні найкращих…. І це такий біль”, — зауважила в дописі депутатка.