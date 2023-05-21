У Міжнародному енергетичному агенстві (МЕА) не вважають, що ситуацію з постачанням сирої нафти і нафтопродуктів змінять кроки G7, спрямовані на протидію ухиленню від обмеження цін на російські енергоносії.

Джерело: Reuters.

МЕА надає аналіз та інформацію для G7 з питань енергетики. Агенство не дотримується думки, що посилення контролю за дотриманням цінових обмежень вплине на світове постачання нафти та палива.

“Будь-які значні зміни на ринках, як завжди, ми будемо відображати в нашому аналізі, в наших звітах, але поки що я не бачу причин для змін в нашому аналізі”, — наголосив виконавчий директор МEA Фатіх Біроль.

Він додав, що обмеження ціни досягло двох основних цілей. По-перше, на ринках не відбулося напруження, бо російська нафта продовжувала надходити. По-друге, доходи Кремля скоротилися.

Фатіх Біроль наголосив, що Росія розіграла енергетичну карту, але вона провалилася.