Джерело: Reuters.
МЕА надає аналіз та інформацію для G7 з питань енергетики. Агенство не дотримується думки, що посилення контролю за дотриманням цінових обмежень вплине на світове постачання нафти та палива.
“Будь-які значні зміни на ринках, як завжди, ми будемо відображати в нашому аналізі, в наших звітах, але поки що я не бачу причин для змін в нашому аналізі”, — наголосив виконавчий директор МEA Фатіх Біроль.
Він додав, що обмеження ціни досягло двох основних цілей. По-перше, на ринках не відбулося напруження, бо російська нафта продовжувала надходити. По-друге, доходи Кремля скоротилися.
Фатіх Біроль наголосив, що Росія розіграла енергетичну карту, але вона провалилася.
- Імпорт російської нафти до Індії збільшився у 10 разів за рік повномасштабної війни Росії проти України. Нью-Делі зекономило близько $5 млрд, наростивши закупівлю російської сирої нафти.
- Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що надходження російської нафти від Індії до Євросоюзу є порушенням і обходом санкцій. Він закликав вжити жорстких заходів проти перепродажу російських енергоносіїв до Європи як паливо.