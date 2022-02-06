На тлі інформації про можливе масштабне вторгнення Росії в Україну, мешканці української столиці розпочали пошуки місць, де можна було б сховатись від військових дій.

Про це йдеться у статті американського видання The Washington Post.

Анастасія та Олексій Кірієнки стали одними із тих, хто задумався про те, де у Києві знаходяться укриття на випадок війни. Пара почала перевірку бункерів часів холодної війни, карта яких знову стала актуальною після того, як Росія зосередила понад 100 000 військ біля українського кордону.

Кірієнкам вдалось знайти на карті укриття у своєму районі, проте воно виявилось зайнятим. У ньому зараз розташований стриптиз-клуб “Пентхаус”.

“А вони візьмуть з нас по 400 гривень за вхід?” – поцікавилась Анастасія, говорячи про плату за вхід до клубу.

Як і чимало українців, подружжя Кірієнків (Анастасії та Олексію по 35 років) звертають увагу на поради, які все частіше з’являються у соціальних мережах. Серед них заклики збирати тривожні валізи та продумувати шлях втечі, а також порада тримати при собі важливі документи, щоб у першу чергу взяти їх з собою на випадок повітряної тривоги.

Проте подружжя не впевнене, що змогло б упізнати хоча б один сигнал тривоги із київських сирен, які розміщені ще з часів СРСР. Більш того, Кірієнки не впевнені, що ці сирени взагалі ще працюють, оскільки під час недавньої перевірки систем вони не чули ніяких сигналів.

“Правду кажучи, ми взагалі не розуміємо, що робити. Ніхто нічого не робить. Це все для нас нове”, – розповів Олексій Кірієнко.

Проте не для всіх такі події дійсно є новими. Минуле покоління українців роками оборонялось під час холодної війни, коли була загроза з заходу, а не сходу. Тепер, після 30 років незалежності, українцям доводиться шукати у пам’яті моменти, як діяти у небезпечній ситуації. Адже навіть 8 років війни на Донбасі не змусили жителів Києва думати про свою безпеку.

“У 2014 році у соціальних мережах не було стільки шуму. Це для нас дивно”, – розповіла 30-річна Анна Пихтіна, згадуючи про вторгнення Росії в Крим та на Донбас.

Сьогодні ж, додала Пихтіна, її стрічка у соцмережі Facebook заповнена інформацією про підготовку тривожної валізи, виживання без електрики та тому подібне.

“Багато моїх знайомих навчаються надавати першу допомогу та вивчають самооборону. А один мій друг розповів, що запланував зустріч зі своїми рідними на одній із зупинок шосе, якщо раптом перестане працювати мережа мобільного зв’язку”, – додала Анна.

За її словами, вона сама намагалась ігнорувати подібні повідомлення до середини січня 2022 року, коли новини переконали її, що загроза вторгнення Росії досить реальна. Після цього Пихтіна попросила у керівника будинку показати їй, де знайти ключ від бомбосховища у гаражі.

“Я зібрала одяг, рецепти та декілька цінних речей у свій рюкзак. Тепер він стоїть біля вхідних дверей і це ще більше викликає у мене занепокоєння. Ну як можна сховати все своє життя в один рюкзак?” – запитує Анна.

Письменниця та мистецтвознавиця Єлизавета Бєльська чи не найглибше занурилась у підготовку, пройшовши курс, який зокрема навчає як організувати громадські туалети з відрами, як вивозити сміття та як хоронити трупи. Бєльська замовила військовий очисник на випадок, якщо росіяни отруять воду, а її чоловік (Антін Мухарський) отримує дозвіл на мисливську рушницю.

“Думаю, нам варто жити як в Ізраїлі, де очікують на вибух у будь-який момент. Краще бути готовим, аніж хвилюватись”, – розповіла Бєльська.

Київська влада тим часом робить все, щоб привести у воєнний стан системи громадянської оборони.

До прикладу у школах Києва розпочались навчання по евакуації. Метро готують виконувати подвійну функцію у якості системи масового укриття. Як повідомив один із чиновників української столиці, інженери ретельно перевіряють систему охорони метро. Її схема проходить перевірку щотижня, проте насправді вона не активувалась з часів СРСР.

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков ще до своєї відставки заявляв, що з 2014 року Україна розробила надійні плани для захисту цивільної інфраструктури та реагуванню на масштабні надзвичайні ситуації.

Державна служба з надзвичайних ситуацій перевірила мобільні лікарні, центри розподілу їжі та води та загальнонаціональну систему текстових повідомлень, яку використовували для боротьби з пандемією коронавірусу. Йдеться про те, що у випадку відключення мобільного зв’язку, інформацію будуть розповсюджувати радіомовленням та фургонами з гучномовцями.

Як повідомляв Аваков, подібний сценарій тричі був пройдений під час повномасштабних навчань відтоді, як Росія почала нарощувати свої сили.

“Ми знаємо, що потрібно робити не тільки в теорії, а й на практиці”, – казав Арсен Аваков.

Проте найбільшою проблемою може стати те, щоб змусити громадян планувати щось надзвичайне.