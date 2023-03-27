Правильно підібрані годинники на стіну допомагають не тільки постійно знати точний час, але й прикрашають інтер’єр приміщення. Наша стаття розповість, як підібрати годинник, який гармонійно пасуватиме в дизайн кімнати.

Стилі годинника

Перед придбанням годинника, потрібно звернути увагу, який стиль має приміщення. У магазині deka.ua можна знайти широкий вибір моделей годинників. Але розглянемо кожен вид окремо.

Класичний

Класичний тип годинника виготовлений круглої форми, непомітних забарвлень. Корпус виготовляють із дерева, найчастіше елітних порід. Цифри на годиннику можуть бути: римські, арабські або різних форм.

Країна

Такий інтер’єр смакує у багатьох європейських країнах, таких як: Німеччина, США, Швеція та інші. Найчастіше такий інтер’єр обирають для заміських будинків. Моделі настінного годинника виконані з дерева, корпус моделей може мати вінтажний вигляд. Годинник так само може бути маятниковий або з зозулею.

Мінімалізм

Для тих, хто намагається дотримуватися мінімалізму, варто звертати увагу на великий годинник без корпусу. Такий варіант годинника безпрограшно виглядає як у великих, так і в маленьких приміщеннях. Кольори циферблату можуть бути різні: чорний, білий, сірий, червоний і т.д.

Хай тек

Ультрасучасна обстановка потребує відповідного годинника: чіткий контур, простий циферблат. Корпус таких моделей пропонується в широкому асортименті: скло, пластик, нержавіюча сталь.

Як підібрати годинник в інтер’єрі

Підібрати годинник, який добре буде поєднуватись зі стилем приміщення – півдороги до ідеального вибору. Другою половиною вибору є визначення місцезнаходження годинника.

Для вітальні варто придивитися до варіантів годинника великих розмірів, так як вони є основною деталлю декору. Найчастіше годинник розміщують у вітальні над диваном, столом або каміном, якщо є.

У спальню слід підбирати годинник виходячи з власних уподобань, але пам’ятати про стиль вашого приміщення. Віддавайте перевагу не лише красі пристрою, а й безшумній роботі.

Для дитячої кімнати варто обрати моделі улюбленого мультяшного героя дитини. Якщо дитина є підлітком, вибирайте класичні варіанти. Надаючи дитині вибір годинника, пам’ятайте про безпеку конструкції.

Годинник у кухні повинен бути великим, що сприяє творчій обстановці. Рекомендуємо звернути увагу на моделі у вигляді тарілок чи столових приладів.