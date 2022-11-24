Про це повідомило Deutsche Welle.

Російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Це була вже сьома масова атака, яку скоїли росіяни.

Фото: NASA WORLDVIEW/Handout via REUTERS

Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Внаслідок цього 11 областей України зазнали знеструмлення, констатував президент України Володимир Зеленській. 

23 листопада було знеструмлено всі атомні електростанції та більшість теплових та гідроелектростанцій. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту.

Станом на 11 ранку 24 листопада, як передавало НЕК “Укренерго”, енергосистема України поступово відновлюється. У Міністерстві енергетики України заявляли, що енергосистема держави має стабілізуватися до вечора 24 листопада.

Разом з електрикою зникла вода та опалення у багатьох областях. Ще значно скоротився інтернет-трафік і виникли проблеми зі зв’язком.