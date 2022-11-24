З космосу зафіксували, який мала вигляд Україна внаслідок масованого ракетного удару, який відбувся 23 листопада.

Про це повідомило Deutsche Welle.

Російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Це була вже сьома масова атака, яку скоїли росіяни.

Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях. Внаслідок цього 11 областей України зазнали знеструмлення, констатував президент України Володимир Зеленській.

23 листопада було знеструмлено всі атомні електростанції та більшість теплових та гідроелектростанцій. Запорізька АЕС перейшла в режим повного блекауту.

Станом на 11 ранку 24 листопада, як передавало НЕК “Укренерго”, енергосистема України поступово відновлюється. У Міністерстві енергетики України заявляли, що енергосистема держави має стабілізуватися до вечора 24 листопада.

Темна пляма на карті сяючої Європи – так виглядає Україна з космосу внаслідок знеструмлення через ракетні обстріли РФ. Побачити це можна на сателітних знімках, зроблених упродовж листопада. pic.twitter.com/Qn474sPEf4 — DW українською (@dw_ukrainian) November 24, 2022

Разом з електрикою зникла вода та опалення у багатьох областях. Ще значно скоротився інтернет-трафік і виникли проблеми зі зв’язком.