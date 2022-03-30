Служба безпеки України опублікувала чергову перехоплену телефонну розмову російського окупанта з рідними. Під час розмови загарбник хвалився дружині, що вкрав для неї хорошу косметику та одяг, а вона просить його красти ще більше.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Російський окупант, якого звати Андрій, подзвонив своїй дружині, розповідаючи про свої “подвиги” в Україні.

Спершу загарбник розповів, що скоро їх повинні відправити до Білорусі, проте з якою метою, він не знає. А далі вже розповів дружині, що “трохи вкрав косметики, але тільки пробники”. У відповідь дружина окупанта почала сміятись зі словами “ну, нічого, це з України буде, яка російська людина щось не вкраде”.

Далі окупант Андрій розповів, що також привласнив фірмові кросівки та додає, що “тут все класне, в усіх якісні речі”. У відповідь дружина зазначила, що, мабуть, тут крадуть всі росіяни, на що Андрій заявив – “тягають все сумками” та скаржиться, що також би виносив все сумками, проте не має їх з собою.

Окупант додав, що хоче вкрасти ноутбук, і дружина підтримує його, тому що “Софія піде вчитись, і їй буде потрібен ноутбук”.

“Тут спортивна сім’я живе, я у них вітамінів набрав, мабуть, дорогих, нові футболки спортивні”, – розповів загарбник.

Дружина ж такі дії схвалила і закликала набирати більше, тому що одяг завжди потрібен.

“Уяви, як вони жили. А як ми живемо. Тому то вони за це і б’ються, тому що вони нормально жили, а ми до них прийшли”, – наголосила дружина окупанта.

Далі окупант розповів, що у домі українців хороший ремонт, гарні меблі в альтанці та навіть є сауна, в якій він париться з іншими загарбниками.

Дружина також поцікавилась, чи не було в домі якогось спортивного костюма, на що окупант Андрій поскаржився, що інші загарбники вже все розібрали. На це дружина розчаровано відповіла “ну от, треба було тобі щось взяти, якийсь гарний”.