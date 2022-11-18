Міська влада Києва заявила, що встановлюватиме головну ялинку країни лише після консультацій із Силами оборони і виключно коштом меценатів.

Про це повідомляє пресслужба КМДА у Telegram.

Нещодавно кияни підтримали петиції про недоречність встановлення ялинки у столиці під час повномасштабної російсько-української війни.

Її розглянула комісія Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій, порекомендувавши профільним департаментам врахувати викладені містянами пропозиції.

Зокрема, кияни наголошували на важливості невикористання бюджетних коштів, дотримання заходів безпеки та збереження електроенергії.

Однак комісія не погодилася з тим, аби не встановлювати ялинку взагалі: “У разі, якщо місто після консультацій із військовими ухвалить рішення про встановлення ялинки, бюджетні кошти на це не витрачатимуть. Меценати та соціально відповідальний бізнес звернулися до міста із пропозицією допомогти у встановленні та оформленні ялинки”, – зазначили у відомстві.

Якщо ялинку таки встановлюватимуть, то адміністрація разом із правоохоронними органами дбатиме про відповідні заходи безпеки.

Рішення про встановлення ялинки будуть ухвалювати за підсумками консультацій із командуванням угруповання сил та засобів оборони столиці.