Яна Барінова очолила напрям європейських політик та відносин з Україною в Erste Foundation, а також стала директоркою з розвитку Vienna Contemporary після реструктуризації. Раніше вона оголосила про незаконне звільнення з КМДА.

Про це вона сповістила на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, до 20 березня Барінова обіймала посаду очільниці департаменту культури Київської міської державної адміністрації, але коли вона евакуйовувала зі столиці свою 13-річну доньку, то дізналася, що її звільнили без жодного юридичного обґрунтування. Жінка звернулася до суду і наразі триває процес.

Починаючи з 3 травня Яна Барінова долучилася до ERSTE Foundation, головної структури австрійського фінансового об’єднання ERSTE що реалізовує проєкти, орієнтовані на “служіння загальному благу”.

“На цьому етапі життєвого шляху буду гуманітарним навігатором відновлення України в одній із найпотужніших інституцій на європейському континенті. Вже залучена до роботи над важливою подією, що запланована на 20 травня”, – зазначила Яна Барінова.

Також вона займатиметься розвитком міжнародного ярмарку сучасного мистецтв в Австрії Vienna Contemporary.