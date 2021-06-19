Про візит вона сама поінформувала на своїй сторінці в Facebook. Коментар Офісу президента з цього приводу оприлюднили “Радіо Свобода”, агентства “Укрінформ” та “Інтерфакс-Україна”.

За словами Дугарь, у будівлі ОПУ вона разом зі своїми адвокатами зустрілася з представниками “Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України”.

Дугарь нагадала, що є військовослужбовцем (військовою медсестрою). Вона також прокоментувала інформацію в ЗМІ, що начебто мала зустрітися на Банковій з головою ОПУ Андрієм Єрмаком.

“Сьогоднішню зустріч намагаються політизувати, озвучуючи те, що у мене з Андрієм Єрмарком відбулась особиста бесіда. ЗМІ та політичним діячам цікаво, про що говорили… Так от… Сьогодні я дійсно познайомилася з ним у стінах ОП. Знайомство, так звана “зустріч”, відбулася випадково (чекаючи на голову ради) і тривала кілька хвилини, оскільки Єрмак біг на якесь засідання… За цей час він встиг лише запитати, як у мене справи, і розповів, що нещодавно рішенням президента було створено Консультативну раду, яка допомагає захисникам”, – написала Дугарь.

Коментар з приводу зустрічі оприлюднив і Офіс президента.

Там також заявили, що в будівлі ОПУ за участі військової медсестри Яни Дугарь відбулася зустріч на майданчику “Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України”.

“Головне її (ради – ред.) завдання – провести детальний аналіз усіх кримінальних справ та судових вироків з 2014 року проти ветеранів та суспільних діячів, які боролися з російською агресією та стали жертвами свавілля чиновників, правоохоронців, несправедливих рішень суддів чи недосконалості законодавства”, – йдеться в повідомленні ОПУ, яке цитує “Радіо Свобода”.

На Банковій уточнили, що в зустрічі також взяли участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак і його заступники Андрій Смирнов і Роман Машовець.

В Офісі президента наголосили, що фахівці ради “не втручаються у роботу судів чи правоохоронних органів”, але на основі аналізу конкретних справ можуть надавати юридичну підтримку у конкретних випадках або вносити пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

“До Консультативної ради увійшли представники громадськості, які допомагають знаходити порушення прав захисників України. Справа щодо вбивства журналіста Павла Шеремета є дуже резонансною. Тому Консультативна рада здійснює громадський контроль за перебігом розслідування цього кримінального провадження”, – цитує заяву ОПУ “Радіо Свобода”

Про результати зустрічі в ОПУ не повідомили.

Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк надав коментар агентствам “Укрінформ” та “Інтерфакс-Україна”, в якому нагадав, що Консультативна рада “була створена президентом Володимиром Зеленським за пропозицією керівника ОПУ Андрія Єрмака у березні цього року для відстоювання прав людей, які захищали нашу державу”.

“Очолює її Альона Вербицька. На розгляді цієї Ради перебувають вже понад 300 справ”, – зазначив він.

За словами Подоляка, у зустрічі з Дугарь та її адвокатами брали участь Вербицька, заступник керівника ОПУ Андрій Смирнов, радник керівника ОПУ Андрій Ляхович.

Також до зустрічі “приєднався Андрій Єрмак – на короткий час перед іншою нарадою”.