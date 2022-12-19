Янченко написала заяву про вихід з партії «Слуга народу» на знак протесту проти вчинку Шуляк щодо пораненого військового

“Все має межі. Вчинок Олени Шуляк по відношенню до пораненого бійця — це дніщє. Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, — а щоб поз’ясовувати стосунки щодо її корупційного законопроекту 5655 – це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни. Людина, яка обіймає державну посаду, не має на таке права! Від слова взагалі”.

Янченко додала, що це далеко не перший “негідний” вчинок Шуляк, її поведінка й раніше не була гідною та коректною:

“Вона і раніше дозволяла собі оббріхувати волонтерів, шантажувати депутатів і зневажати колег. Перебувати в одній партії з Шуляк — це толерувати таку огидну поведінку”.

Тому народна депутатка Галина Янченко написала заяву про вихід з партії “Слуга народу”.

Зауважимо, що скандальний законопроєкт №5655 Янченко у дописі назвала корупційним, однак вона є однією з його співавторів і голосувала за прийняття у 1 читанні (у другому – була відсутня).