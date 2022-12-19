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Янченко написала заяву про вихід з партії «Слуга народу» на знак протесту проти вчинку Шуляк щодо пораненого військового

Народна депутатка України, заступниця голови фракції "Слуга народу" Галина Янченко написала заяву про вихід з партії "Слуга народу". Такий крок вона здійснила у зв'язку зі вчинком глави партії Олени Шуляк.

Понеділок, 19 грудня 2022, 23:24
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Про це Галина Янченко написала у Facebook.

Олена Шуляк прийшла у госпіталь до українського військового Олега Симороза, який був важко травмований під час війни та втратив обидві ноги. Причиною несподіваного візиту глави партії “Слуга народу” виявився критичний допис Симороза стосовно законопроєкту №5655 і його ініціаторів. За словами військового, Шуляк спершу намагалася переконати його у своїй правоті, а коли не вийшло – почала звинувачувати у брехні та натякати на проплаченість.

Такий вчинок Олени Шуляк не пройшов повз увагу спільноти та навіть її колег. Нардепка від партії “Слуга народу” Галина Янченко назвала цей вчинок “дніщем”, наголосивши, що це є демонстрацією неповаги до воїна:

“Все має межі. Вчинок Олени Шуляк по відношенню до пораненого бійця — це дніщє. Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, — а щоб поз’ясовувати стосунки щодо її корупційного законопроекту 5655 – це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни. Людина, яка обіймає державну посаду, не має на таке права! Від слова взагалі”. 

Янченко додала, що це далеко не перший “негідний” вчинок Шуляк, її поведінка й раніше не була гідною та коректною:

“Вона і раніше дозволяла собі оббріхувати волонтерів, шантажувати депутатів і зневажати колег. Перебувати в одній партії з Шуляк — це толерувати таку огидну поведінку”. 

Тому народна депутатка Галина Янченко написала заяву про вихід з партії “Слуга народу”.

Зауважимо, що скандальний законопроєкт №5655 Янченко у дописі назвала корупційним, однак вона є однією з його співавторів і голосувала за прийняття у 1 читанні (у другому – була відсутня). 

Теги: війна, військовий, вихід з партії, війна, військовий, Галина Янченко, Олена Шуляк, російсько-українська війна, Слуга народу

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