Син експрезидента-утікача Віктора Януковича Олександр направив відкритого листа генеральній прокурорці України Ірині Венедіктовій. Він поскаржився на бездіяльність прокурорів у кримінальній справі щодо нього.

Про це у Facebook повідомив речник Януковича-молодшого Юрій Кірасир.

Йдеться про справу щодо ухилення від сплати податків на суму близько 40 млн гривень. За версією прокурорів, син експрезидента в змові з керівництвом ПрАТ “Артемівськ Вайнері” організував злочинну схему з ухилення від сплати податків. Проте сам Янукович-молодший називає цю справу “наспіх сфабрикованою Генеральною прокуратурою України лише з метою створення хоч якогось приводу для накладення санкцій Радою ЄС”.

Представник Януковича-молодшого заявив, що прокурори начебто не допускають проведення судової експертизи, яка формально закріпила б відсутність складу злочину і “беззастережно привела б до закриття справи”. За його словами, прокурори уникають допиту самого Олександра Януковича, “попри його численні заяви з проханням про це”.

“За сім років прокурори не зробили жодної спроби зв’язатися з ним і / або направити відповідний міжнародний запит в РФ”, – заявив Кірасир.

Янукович-молодший вимагає від генпрокурорки особисто розглянути всі описані в скарзі порушення й чекає на офіційну відповідь на свій лист. Він заявив, що готовий бути допитаний у цій справі й наполягає на її негайному закритті або передачі в суд.

“Я знаю чому ваші підлеглі й Ви не робите цього (не закриваєте кримінальну справу, – ред.) через сором за беззастережну довіру Ради Європи брехні української прокуратури про мою винуватість у будь-яких злочинах. І через страх виявлення фальсифікації справи прокурорами при її публічному розгляді в суді. Зрозуміло, що Європа такого не пробачить”, – пише Янукович-молодший.

Представник сина експрезидента-утікача заявив, що той повідомив про “систематичні порушення прав людини співробітниками прокуратури Олександр Янукович також президента України Володимира Зеленського, голову ВРУ Дмитра Разумкова, а також уповноважену з прав людини в ВРУ Людмилу Денисову, направивши їм копії цього листа.