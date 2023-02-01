Уряд Японії має намір надати Україні 170 млн доларів. Кошти спрямують на проєкти екстреного відновлення, зокрема для критичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Для проєктів Японія передаватиме товари та послуги, необхідні для відновлення.

Рішення про допомогу буде остаточно вирішено укладенням грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва.

“Беззаперечним пріоритетом на цьому етапі відбудови є відновлення критичної інфраструктури, необхідної для забезпечення базових потреб громадян. Це необхідний крок для повернення українців до своїх будинків та підтримки економічного розвитку в регіонах”, – підкреслив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.

Міністерство нагадало, що на початку січня було оголошено, що Уряд Японії виділяє 95 мільйонів доларів на відновлення України. Ці кошти будуть направлені Програмі розвитку ООН (ПРООН) в межах партнерської угоди.