Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Для проєктів Японія передаватиме товари та послуги, необхідні для відновлення.
Рішення про допомогу буде остаточно вирішено укладенням грантової угоди з Японським агентством міжнародного співробітництва.
“Беззаперечним пріоритетом на цьому етапі відбудови є відновлення критичної інфраструктури, необхідної для забезпечення базових потреб громадян. Це необхідний крок для повернення українців до своїх будинків та підтримки економічного розвитку в регіонах”, – підкреслив віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.
Міністерство нагадало, що на початку січня було оголошено, що Уряд Японії виділяє 95 мільйонів доларів на відновлення України. Ці кошти будуть направлені Програмі розвитку ООН (ПРООН) в межах партнерської угоди.
- Японія та НАТО планують зміцнювати відносини під загрозою з боку Росії та Китаю. Рішення ухвалили через російське вторгнення до України та військове співробітництво РФ з Китаєм, що створило найнапруженішу ситуацію в галузі безпеки з часів Другої світової війни.