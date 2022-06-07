Японські урядовці заявили, що заморозять активи ще двох російських банків — Кредитного банку Москви та "Россельхозбанка", а також додали до санкційного списку білоруський "Білінвестбанк".

Про це повідомляє Nikkei з посиланням на заяву МЗС Японії.

Варто зазначити, що кредитний банк і “Россельхозбанк” входять до десятки найбільших банків Росії. “Білінвестбанк” також входить до десятки у своїй державі. Видання додає, що активи цих банків заморозять. Починаючи із 7 липня, їхні операції потребуватимуть попереднього схвалення японського уряду.

Також введено заборону на експорт до РФ товарів, які можуть допомогти посилити російську “промислову базу”. За словами джерел Nikkei, згодом уточнять їхній перелік.

Усього під санкції Японії підпадають 12 російських банків та 4 білоруські.