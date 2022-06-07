Про це повідомляє Nikkei з посиланням на заяву МЗС Японії.
Варто зазначити, що кредитний банк і “Россельхозбанк” входять до десятки найбільших банків Росії. “Білінвестбанк” також входить до десятки у своїй державі. Видання додає, що активи цих банків заморозять. Починаючи із 7 липня, їхні операції потребуватимуть попереднього схвалення японського уряду.
Також введено заборону на експорт до РФ товарів, які можуть допомогти посилити російську “промислову базу”. За словами джерел Nikkei, згодом уточнять їхній перелік.
Усього під санкції Японії підпадають 12 російських банків та 4 білоруські.
- Раніше Японія заморозила активи двох найбільших банків РФ. Обмеження накладено на “Сбербанк” та найбільший приватний російський банк “Альфа-Банк”.
- Нагадаємо, що Японія заявила, що надасть 2 мільйони євро Міжнародній агенції з атомної енергії на зусилля щодо надання безпеки українським ядерним об’єктам, що зазнали атаки з боку Росії.
- Також Японія надасть додаткову фінансову допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів. Країна сприяє тому, аби подолати економічну кризу, яка виникла через широкомасштабне вторгнення Росії.