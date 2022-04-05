Уряд Японії надасть Україні та державам, які прийняли тимчасово переміщених осіб з України, додаткові 100 мільйонів доларів на гуманітарні потреби.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Виділені кошти використають для підтримки медичної та продовольчої допомоги в Україні, зазначили у міністерстві закордонних справ Японії. Решту коштів направлять на потреби українців, які втекли від війни до Польщі, Румунії та Молдови.

Таким чином, загальна сума фінансової допомоги Україні та українцям становитиме 200 мільйонів доларів з часу оголошення першого пакету допомоги, який ухвалили 11 березня.