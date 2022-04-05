Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Виділені кошти використають для підтримки медичної та продовольчої допомоги в Україні, зазначили у міністерстві закордонних справ Японії. Решту коштів направлять на потреби українців, які втекли від війни до Польщі, Румунії та Молдови.
Таким чином, загальна сума фінансової допомоги Україні та українцям становитиме 200 мільйонів доларів з часу оголошення першого пакету допомоги, який ухвалили 11 березня.
“Уряд Японії продовжить підтримувати народ України, який зіштовхується з труднощами”, – наголосили у японському МЗС, додавши, що співпрацюють у питанні України з міжнародними партнерами, зокрема з членами G7.
- Нагадаємо, Японія планує перекрити шлях Росії для ухилення від західних фінансових санкцій. Уряд країни має намір переглянути законодавство щодо криптовалютних активів.
- Також відомо, що японський уряд дозволив в’їзд в країну українським біженцям, навіть якщо в країні у них немає родичів або знайомих, які могли б виступити як поручителі.
- Раніше уряд Японії долучився до санкціонування РФ через напад на Україну та ухвалив рішення заморозити активи російських посадовців.