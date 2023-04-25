Японія готова підтримати гуманітарне розмінування в Україні та розглянути можливість делегувати до наглядової ради Центру гуманітарного розмінування свого представника.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

Зазначимо, що в Україні створено Центр гуманітарного розмінування, який буде координувати всіх учасників цього процесу, залучати фінансування і визначати пріоритети розмінування тих чи інших територій.

“Задля того, щоб цей процес був максимально прозорим, ми плануємо створити наглядову раду, куди увійшли б представники країн “Великої сімки” (G7) та інших зацікавлених міжнародних організацій. Ми зацікавлені, щоб туди увійшли представники країн, які мають досвід роботи на цьому ринку”, – заявила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Своєю чергою, посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі підтримав такі урядові ініціативи і заявив про готовність надання допомоги в процесі гуманітарного розмінування.

Він зазначив, що Японія розуміє, що гуманітарне розмінування в Україні – це дуже довгостроковий проєкт.

“Майже 29% української землі можуть бути замінованими. Японія має досвід роботи з гуманітарного розмінування протягом тривалого часу з третіми країнами, зокрема з Камбоджею. Ми можемо допомогти Україні, як підготовкою спеціалістів, так і наданням необхідного обладнання. Ми готові працювати з урядом України багато років, тому будьте впевнені в щирій підтримці Японії”, – запевнив Мацуда Кунінорі.

За його словами, Японія підтримує ідею створення Центру з гуманітарного розмінування в Україні. Відтак Японія готова доправити свого представника і допоможе залучити кандидатів від інших країн до наглядової ради Центру гуманітарного розмінування.

Крім того, Японія готова координувати роботу з гуманітарного розмінування з іншими країнами.

“Ми готові надавати свою фінансову і технічну допомогу. Ми готові поділитися своїм досвідом. Як представник держави, що нині головує в G7, я сприймаю це дуже серйозно і вітаю те, що робить Україна, і зобов’язуюсь мобілізувати постійну міжнародну підтримку в цій сфері”, – резюмував Мацуда Кунінорі.