Японія готує другу партію допомоги українському енергосектору

Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністр проінформував про наслідки постійних ракетних атак РФ на українську енергетичну інфраструктуру. Та наголосив на необхідності термінових ремонтів енергетичних об’єктів, оскільки відключення електропостачання взимку є особливо складним для населення.

Окремо сторони обговорили потреби українських енергетичних компаній та екстрену підтримку з боку Японії для забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

В межах першого етапу допомоги Японія надасть Україні 242 генератори, як це було домовлено. Частину генераторів передадуть в Україну вже у середині грудня.

Наразі відбувається процес узгодження специфікацій обладнання для другого пакету допомоги, котрий передбачатиме постачання трансформаторів, вимикачів, роз’єднувачів, кабелів, проводів, ізоляторів та іншого обладнання.

Японська сторона висловила непохитну підтримку українському народу та підтвердила готовність надавати подальшу допомогу та поглиблювати співпрацю.

Щобільше, під час зустрічі обговорили перспективи та можливості співробітництва для відновлення енергетичного сектора України у довгостроковій перспективі.

Раніше стало відомо, що через масштабні знеструмлення в Україні, які виникли внаслідок російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, японський уряд вирішив передати Києву генератори та ліхтарі на сонячних батареях.