Міністерство оборони Японії організовує розробку кількох ракет великої дальності з радіусом дії приблизно до 3000 кілометрів і планує розгорнути їх у 2030-х роках.

Про це інформує Reuters.

Уряд країни планує розгорнути ракету радіусом дії 2000 км до початку 2030-х років і гіперзвукову ракету радіусом 3000 км, яка зможе досягти будь-якої точки Північної Кореї та деяких частин Китаю, приблизно до 2035 року.

Наприкінці 2022 року Японія оприлюднила свій план щодо найбільшого військового нарощування з часів Другої світової війни з планом на 320 мільярдів доларів, який передбачає придбання ракет, здатних вразити Китай і підготувати до тривалого конфлікту, оскільки регіональна напруженість і вторгнення Росії в Україну викликають побоювання війни.

Раніше прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що уряд схвалив три документи безпеки – Стратегію національної безпеки (NSB), Стратегію національної оборони та План розвитку сил оборони – для зміцнення обороноздатності Японії на тлі дедалі більшого зростання нестабільного середовища безпеки.

Нові заходи включають положення, які дозволять Японії володіти “можливостями контрудару”, тобто безпосередньо атакувати територію іншої країни у разі надзвичайної ситуації та за певних обставин, – сказав Кісіда.

За словами міністра оборони Ясуказу Хамади, у грудні прем’єр-міністр доручив своїм міністрам оборони та фінансів забезпечити кошти для збільшення оборонного бюджету Японії до 2% поточного ВВП у 2027 році.

Виконуючи нові оборонні ініціативи, Японія змінює тлумачення своєї конституції після Другої світової війни, яка обмежувала її Сили самооборони, оскільки їх можна було використовувати лише для захисту японської батьківщини.

Однак зараз Токіо зіштовхується з найбільш загрозливою безпековою ситуацією за останні десятиліття.

Проводячи масштабні зміни у сфері оборони, Японія описує одного з цих суперників – Китай – як свій “найбільший стратегічний виклик”.

Китай нарощує свої військово-морські та повітряні сили в районах поблизу Японії, одночасно претендуючи на острови Сенкаку – безлюдний ланцюг, який контролюється Японією в Східно-Китайському морі, як свою суверенну територію.

Китайські кораблі часто здійснюють набіги поблизу островів, які вона називає Дяоюус, тоді як Японія майже щодня здіймає військові літаки у відповідь на китайські літаки, які наближаються до її повітряного простору.

Китай також посилює свій військовий тиск на Тайвань, самокерований острів, безпека якого, за словами японських лідерів, життєво важлива для безпеки самої Японії. У серпні цей тиск включав запуск Пекіном п’яти ракет, які впали у виключній економічній зоні Японії поблизу Тайваню. Так КНР відповіла на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайбею.

На західному кордоні Японія спостерігала за нарощуванням ракетного арсеналу Північної Кореї. Пхеньян випробував ракети 34 рази, зокрема у жовтні запустив одну над Японією, вперше за п’ять років, і Кісіда назвав цей вчинок “обурливим”.

На північ від Японії почалось зростання присутності Росії на островах. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну та войовнича риторика з боку Москви лише посилили побоювання Токіо щодо того, що їй, можливо, доведеться захищати свої території від кількох загроз одночасно.

Попри те, що японські збройні сили вважаються одними з найсучасніших і найпотужніших у світі, її зброя була розроблена, щоб вражати ворогів поблизу її островів. Однак нова оборонна стратегія надасть Токіо зброю, як-от американські ракети “Томагавк”, які можуть вразити бази, з яких ймовірні вороги, такі як Китай, Північна Корея чи Росія, можуть вдарити по території Японії.

Уряд Японії був змушений змінити свою політику щодо РФ після вторгнення російських військ в Україну. Це пов’язано з тим, що переговори щодо мирного договору, зокрема питання належності територій між Японією та РФ, зайшли в застій, а прогрес економічного співробітництва є невизначеним. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що південна частина Курильських островів є споконвічно японською територією.

Для Японії вказані острови – Північні території, які є предметом давньої суперечки з Москвою. РФ окупувала ці японські землі у 1945 році, після Другої світової, та досі утримує під своїм контролем.

У жовтні Верховна Рада України заявила, що визнає Курильські острови територією Японії, окупованою Росією. За ухвалення постанови проголосувало 287 нардепів.

Окрім цього, Японія створить нове командування для управління операціями своїх сухопутних, морських і повітряних сил на тлі зростання напруженості в регіоні. Окрім цього, за оцінками Японії, їй знадобиться близько 1000 ракет великої дальності на додаток до її запасів протибалістичних ракет для захисту від посилення військового потенціалу Китаю.