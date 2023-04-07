В Японії ще на два роки продовжили дію запроваджених проти Північної Кореї санкцій, включаючи заборону на всю торгівлю з КНДР, у відповідь на випробування Пхеньяном балістичних ракет.

Про це повідомляє Kyodo News.

За словами речника уряду Хірокадзу Мацуно, при ухваленні рішення враховувалася відсутність прогресу в питанні відмови Північної Кореї від ядерної та ракетної програм, а також небажання Пхеньяна співпрацювати з Токіо в розслідуванні викрадень у минулому японських громадян північнокорейськими агентами.

“Ми докладемо всіх зусиль для вирішення відповідних питань, включаючи викрадення, а також ядерну та ракетну програми, у тісній координації з міжнародною спільнотою”, – сказав головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно.

Зазначимо, що Токіо ввів санкції проти Пхеньяна й заборонив будь-яку торгівлю з КНДР у 2006 році й відтоді продовжує їхню дію, оскільки північнокорейський режим не відмовляється від розробки ядерної зброї.

Водночас Японія вже тривалий час намагається повернути своїх громадян, викрадених північнокорейськими агентами в 1970-х і 1980-х роках, але зрушень в цьому питанні також немає.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда висловив готовність зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином без попередніх умов, але перспектива такої зустрічі також залишається невизначеною.

Зазначимо, що 18 лютого КНДР запустила балістичну ракету далекого радіусу дії в море біля західного узбережжя Японії після того, як Пхеньян попередив про потужну відповідь на майбутні військові навчання США і Південної Кореї.

Японська влада заявила, що ракета впала у води виняткової економічної зони Японії більше ніж через годину після запуску. Це свідчить про те, що ця була одна з найбільших ракет Північної Кореї. У Токіо заявили, що на даний час не надходило жодних повідомлень про пошкодження кораблів чи літаків.

Цей обстріл стався після того, як напередодні Пхеньян пригрозив “безпрецедентно наполегливою, сильною” відповіддю на спільні військові навчання США та Південної Кореї. Останні готуються до щорічних військових навчань у межах зусиль протистояти зростаючим ядерним загрозам від КНДР.

Протягом 2022 року Північна Корея випустила безпрецедентну кількість ракет, зокрема й міжконтинентальні балістичні ракети, які здатні долетіти до США. Разом з запусками ракет КНДР відновлювала підготовку до свого першого ядерного випробування з 2017 року.

Випущена 18 лютого ракета дальнього радіуса дії була запущена з району Сунан поблизу Пхеньяна, повідомили військові Південної Кореї. Сунан є місцем розташування міжнародного аеропорту Пхеньяну, де Північна Корея провела більшість своїх останніх випробувань міжконтинентальних балістичних ракет.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив на брифінгу, що Японія рішуче засудила запуск і висловила рішучий протест, назвавши його загрозою для міжнародної спільноти.

Програми балістичних ракет і ядерної зброї Північної Кореї заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН, але Пхеньян каже, що розробка зброї необхідна для протидії “ворожій політиці” Вашингтона та його союзників.