Японія надасть майже 10 мільйонів доларів на фінансування надзвичайних заходів ЮНЕСКО в Україні та сусідніх країнах у сферах освіти, культури й захисту журналістів.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

У відомстві зазначили, що цей внесок робить Японію провідним партнером ЮНЕСКО в Україні. Загалом цьогоріч уряд Японії надасть рекордну суму фінансування для ЮНЕСКО в розмірі 16,1 мільйона доларів.

Відтак кошти планують інвестувати у проєкти в Афганістані, Іраку, Ірані, Мозамбіку, Нігерії, Таїланді та Ємені.

ЮНЕСКО реалізовуватиме проєкти, зокрема у сфері культури та журналістики.

У сфері культури – це охорона та реставрація об’єктів культурної спадщини, для яких органи влади можуть подати номінацію на всесвітню спадщину. За погодженням з Міністерством культури та інформаційної політики України, чотири з цих об’єктів будуть відреставровані, включно з Києво-Печерською лаврою, а на десять об’єктів буде надано план готовності до надзвичайних ситуацій, який передбачає їх повне оцифрування в 3D.

За ці кошти також буде профінансовано продовження системи супутникового моніторингу та постачання додаткового обладнання для захисту об’єктів культури. Близько півсотні фахівців пройдуть навчання невідкладним стабілізаційним роботам.

У сфері журналістики ЮНЕСКО надаватиме психологічну підтримку та юридичні консультації журналістам, а також збільшить кількість навчальних курсів для медіафахівців щодо того, як захистити себе в зонах бойових дій.

Організація також доставить обладнання редакціям, зокрема електрогенератори, щоб вони могли продовжувати свою важливу роботу з інформування. Зрештою, ЮНЕСКО підтримуватиме місцеві засоби масової інформації в Молдові, Румунії та Словаччині для надання інформації українською мовою біженцям у цих країнах та сприятиме взаєморозумінню між біженцями та населенням, що їх приймає.