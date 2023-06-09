Японія планує надати гуманітарну допомогу в розмірі 5 млн доларів українцям, які постраждали через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС.

Джерело: Офіс президента України, МЗС Японії.

Сьогодні, 9 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

Президент Зеленський поінформував прем’єр-міністра Японії про наслідки підриву Росією Каховської гідроелектростанції та свій візит у південні регіони України, які опинилися в зоні лиха.

Також під час розмови Володимир Зеленський відзначив, що руйнування ГЕС створило загрози для безпеки Запорізької АЕС внаслідок зниження рівня води у Каховському водосховищі.

Своєю чергою, Фуміо Кішіда висловив солідарність з українським народом у зв’язку з катастрофічними наслідками знищення Каховської гідроелектростанції.

Прем’єр-міністр повідомив, що уряд Японії готує пакет гуманітарної допомоги для України з урахуванням переліку першочергових потреб, переданого українською стороною.

Фуміо Кішіда зазначив, що Японія планує оперативно надати через міжнародні організації екстрену гуманітарну допомогу в розмірі 5 млн доларів українцям, які постраждали через затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

Лідери також торкнулися питань двосторонньої співпраці й відбудови України. Фуміо Кішіда підтвердив готовність провести в Японії на початку наступного року конференцію з питань відновлення України.