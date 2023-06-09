Джерело: Офіс президента України, МЗС Японії.
Сьогодні, 9 червня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.
Президент Зеленський поінформував прем’єр-міністра Японії про наслідки підриву Росією Каховської гідроелектростанції та свій візит у південні регіони України, які опинилися в зоні лиха.
Також під час розмови Володимир Зеленський відзначив, що руйнування ГЕС створило загрози для безпеки Запорізької АЕС внаслідок зниження рівня води у Каховському водосховищі.
Своєю чергою, Фуміо Кішіда висловив солідарність з українським народом у зв’язку з катастрофічними наслідками знищення Каховської гідроелектростанції.
Прем’єр-міністр повідомив, що уряд Японії готує пакет гуманітарної допомоги для України з урахуванням переліку першочергових потреб, переданого українською стороною.
Фуміо Кішіда зазначив, що Японія планує оперативно надати через міжнародні організації екстрену гуманітарну допомогу в розмірі 5 млн доларів українцям, які постраждали через затоплення внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.
Лідери також торкнулися питань двосторонньої співпраці й відбудови України. Фуміо Кішіда підтвердив готовність провести в Японії на початку наступного року конференцію з питань відновлення України.
- Уряд Бельгії надасть Україні аварійні генератори для ліквідації наслідків підтоплення через підрив російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.
- Уряд Чехії схвалив надання Україні допомоги для ліквідації наслідків підриву російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції.
- Уряд Литви оголосив про наміри передати Україні гуманітарну допомогу через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС у Херсонській області.
- Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про надання Україні допомоги у зв’язку із підривом росіянами Каховської ГЕС.