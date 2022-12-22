Нещодавно Японія оприлюднила новий план національної безпеки, який свідчить про найбільше нарощування військової сили країни з часів Другої світової війни, подвоєння витрат на оборону та відхід від її пацифістської конституції на тлі зростаючих загроз з боку регіональних суперників.

Про це повідомляє CNN.

Під час телезвернення прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що уряд схвалив три документи безпеки – Стратегію національної безпеки (NSB), Стратегію національної оборони та План розвитку сил оборони – для зміцнення обороноздатності Японії на тлі дедалі більшого зростання нестабільного середовища безпеки.

Нові заходи включають положення, які дозволять Японії володіти “можливостями контрудару”, тобто безпосередньо атакувати територію іншої країни у разі надзвичайної ситуації та за певних обставин, сказав Кісіда.

За словами міністра оборони Ясуказу Хамади, раніше в грудні прем’єр-міністр доручив своїм міністрам оборони та фінансів забезпечити кошти для збільшення оборонного бюджету Японії до 2% поточного ВВП у 2027 році.

Виконуючи нові оборонні ініціативи, Японія змінює тлумачення своєї конституції після Другої світової війни, яка обмежувала її Сили самооборони, оскільки їх можна було використовувати лише для захисту японської батьківщини.

Однак зараз Токіо стикається з найбільш загрозливою безпековою ситуацією за останні десятиліття.

Проводячи масштабні зміни у сфері оборони, Японія описує одного з цих суперників – Китай – як свій “найбільший стратегічний виклик”.

Китай нарощує свої військово-морські та повітряні сили в районах поблизу Японії, одночасно претендуючи на острови Сенкаку – безлюдний ланцюг, який контролюється Японією в Східно-Китайському морі, як свою суверенну територію.

Китайські кораблі часто здійснюють набіги поблизу островів, які вона називає Дяоюус, тоді як Японія майже щодня здіймає військові літаки у відповідь на китайські літаки, які наближаються до її повітряного простору.

Китай також посилює свій військовий тиск на Тайвань, самокерований острів, безпека якого, за словами японських лідерів, життєво важлива для безпеки самої Японії. У серпні цей тиск включав запуск Пекіном п’яти ракет, які впали у виключній економічній зоні Японії поблизу Тайваню. таким чином КНР відповіла на візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайбею.

На західному кордоні Японія спостерігала за нарощуванням ракетного арсеналу Північної Кореї. Цього року Пхеньян випробував ракети 34 рази, зокрема у жовтні запустив одну над Японією вперше за п’ять років, і Кісіда назвав цей вчинок “обурливим”.

На північ від Японії почалось зростання присутності Росії на островах. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну та войовнича риторика з боку Москви лише посилили побоювання Токіо щодо того, що їй, можливо, доведеться захищати свої території від кількох загроз одночасно.

Попри те, що японські збройні сили вважаються одними з найсучасніших і найпотужніших у світі, її зброя була розроблена, щоб вражати ворогів поблизу її островів. Однак нова оборонна стратегія, про яку громадський мовник NHK заявив на початку цього тижня, надасть Токіо зброю, як-от американські ракети “Томагавк”, які можуть вразити бази, з яких ймовірні вороги, такі як Китай, Північна Корея чи Росія, можуть вдарити по території Японії.

За словами офіційних осіб Сил самооборони, нинішні системи протиракетної оборони Японії можуть вражати наступну ціль лише на відстані 50 кілометрів. Але Китай, наприклад, має ракети, які можна запускати з широкого діапазону військових літаків з відстаней до 300 кілометрів.

Токіо стверджує, що будь-яка нова зброя далекого радіусу дії, яку він може придбати, не буде зброєю “першого удару”, а використовуватиметься лише в тому випадку, якщо ворог першим нападе на Японію.

Нова оборонна стратегія Токіо було схвалена одним з найголовніших союзників Японії – Сполученими Штатами. які мають угоду про взаємну оборону з Японією та зобов’язалися захищати японську територію від нападу. Сполучені Штати також керують декількома великими військовими об’єктами в Японії, серед яких військово-морська база Йокосука, де базується 7-й флот ВМС США.

“Ми вітаємо публікацію оновлених стратегічних документів Японії, які відображають непохитну прихильність Японії підтримувати міжнародний порядок, заснований на правилах, і вільний і відкритий Індо-Тихоокеанський регіон”, – заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

“Ми підтримуємо рішення Японії придбати нові можливості, які зміцнюють регіональне стримування, включаючи засоби контрудару”, — додав він.

Експерти кажуть, що японські сили є життєво важливими для будь-яких потенційних військових операцій США проти Китаю, якщо такі військові дії розпочнуться.

“Японська армія неймовірно боєздатна. У період широкомасштабного конфлікту в Східній Азії, включно з можливим конфліктом у Тайванській протоці, Японія відіграватиме дуже важливу та спроможну роль. Японія буде дуже важливим партнером, особливо для Сполучених Штатів, у момент конфлікту в Східній Азії”, – сказав Анкіт Панда, старший науковий співробітник програми ядерної політики Стентона в Фонд Карнегі за міжнародний мир.

Враховуючи масштаби змін в японській оборонній політиці, головна опозиційна партія країни в п’ятницю заявила, що Кісіда не зробив достатньо, щоб обговорити з ними зміни.

“Не було надано жодної інформації, жодних пояснень і жодного обговорення з громадськістю чи парламентом, хоча ми вирішуємо речі, які суттєво змінять післявоєнну політику безпеки Японії”, — сказав Кента Ізумі, голова Конституційно-демократичної партії Японії.

Оскільки за останні кілька місяців з’явилися повідомлення про нарощування оборони Японії, Китай попередив Токіо про можливі наслідки збільшення своєї військової потужності.

На регулярному брифінгу для преси на початку грудня МЗС Китаю звинуватило Японію в “роздуванні регіональної напруженості з метою досягнення військового прориву” і заявило, що Японія повинна “серйозно замислитися над своєю історією агресії, поважати проблеми безпеки азійських сусідів, діяти розважливо у сфері військової безпеки та робити більше речей, які сприяють регіональному миру та стабільності”.

Редакційна стаття китайського державного таблоїда Global Times у середу розкритикувала нову політику безпеки ще до її оприлюднення.

“Сигнал, який він випускає, безсумнівно, дуже небезпечний”, — йдеться в повідомленні.

Чи не найбільшу напругу між Китаєм і Японією викликає Тайвань. Понад 70 років Китай і Тайвань керувались окремо, але це не завадило правлячій Комуністичній партії Китаю заявити, що острів є китайським, попри те, що вони ніколи його не контролювали.

У грудні минулого року покійний колишній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив, що “надзвичайна ситуація на Тайвані є надзвичайною ситуацією в Японії, а отже, є надзвичайною ситуацією для японсько-американського альянсу”, закликавши китайського лідера Сі Цзіньпіна “ніколи не робити помилкових суджень щодо цього”.

Але аналітики кажуть, що лише після того, як Китай розпочав військові навчання навколо Тайваню в серпні та випустив ці ракети у виключну економічну зону Японії, Токіо справді звернув увагу на плани Пекіна щодо острова.

“Це був тривожний дзвінок. Це привернуло їх увагу та занепокоєння тим, наскільки безпека Тайваню пов’язана з безпекою Японії”, — сказав професор Куо Юй-Джен із Тайванського національного університету Сунь Єт-Сен, який спеціалізується на оборонній політиці Японії.

Враховуючи стратегічне розташування Тайваню на першому ланцюзі островів – низці дружніх США територій, які мають вирішальне значення для зовнішньої політики США – і поряд із ключовим глобальним судноплавним шляхом, якщо острів потрапить під контроль Пекіна, це потенційно може поставити під загрозу економічну лінію життя Японії та дати Китаю військово-морський флот отримав безперешкодний доступ до західної частини Тихого океану.

“Позиція Японії чітка і непохитна – Тайвань має фундаментальне значення для його власної безпеки; це не просто стресовий момент у його двосторонніх відносинах з Китаєм”, — сказав CNN Ясухіро Мацуда, професор міжнародної політики Токійського університету та колишній старший науковий співробітник Міністерства оборони.