У вівторок, 4 липня, Японія отримала схвалення ядерної служби ООН щодо викиду в океан обробленої радіоактивної води з постраждалої від цунамі АЕС у Фукусімі, попри шалений опір Китаю та деяких місцевих жителів.

Джерело: Reuters

Після дворічного огляду Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що плани Японії відповідають світовим стандартам безпеки та матимуть “незначний радіаційний вплив на людей і навколишнє середовище”.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі сказав журналістам у Японському національному пресклубу, що він намагатиметься розвіяти занепокоєння та розмістить співробітників МАГАТЕ на заводі у Фукусімі для спостереження за викидом.

“Ми повинні визнати, що подібного не було раніше”, — сказав він, додавши, що Японія матиме останнє слово щодо викиду.

Уряд Японії стверджує, що цей процес є безпечним, оскільки вони обробили воду, яку використовували для охолодження паливних стрижнів АЕС у Фукусімі після того, як вона була пошкоджена землетрусом і викликаним ним цунамі.

Японія не вказала дати початку випуску води в очікуванні офіційного схвалення від національного ядерного регуляційного органу для Tokyo Electric Power (Tepco), чиє остаточне слово щодо плану може бути надано вже цього тижня.

Петиція з регіонів навколо заводу зібрала понад 250 000 підписів з моменту першої пропозиції.

Деякі сусідні країни також протягом багатьох років скаржилися на загрозу морському середовищу та здоров’ю населення, причому Китай став найбільшим критиком.

“Японія продовжуватиме надавати пояснення японському народу та міжнародній спільноті щиро, на основі наукових доказів і з високим рівнем прозорості”, — сказав прем’єр-міністр Японії Кісіда Фуміо під час зустрічі з Гроссі.

Японія каже, що вода була відфільтрована від більшості радіоактивних елементів, за винятком тритію, ізотопу водню, який важко відокремити від води. Перед викидом у Тихий океан очищена вода буде розбавлена ​​до рівнів тритію, значно нижчих за міжнародно затверджені.

У презентації, проведеній іноземним журналістам у Китаї минулого місяця, японські чиновники заявили, що рівень тритію в очищеній воді нижчий, ніж у стічних водах, які регулярно викидають атомні станції в усьому світі, включно з Китаєм.

Китай заявив, що порівняння Японією рівнів тритію в очищеній воді та стічних водах “повністю плутає поняття та вводить громадську думку в оману”.