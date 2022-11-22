Через масштабні знеструмлення в Україні, які виникли внаслідок російських ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, японський уряд вирішив передати Києву генератори та ліхтарі на сонячних батареях.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС Японії.

Відповіде рішення уряд Японії ухвалив у вівторок, 22 листопада. Посадовці вирішили продовжити екстрену допомогу Україні, виділивши ще 2,57 млн доларів на підготовку України до зими в умовах критичної ситуації з енергопостачанням.

Допомога Україні реалізовуватиметься через Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ). Вона передбачає надання Україні генераторів та ліхтарів на сонячних батареях.

“Масштабне знеструмлення сталося в різних областях України через руйнування значної частини об’єктів енергетичної інфраструктури внаслідок атак Росії. Поки Україні холоднішає, а дні стають коротшими, допомога має важливе значення як підтримка у зимовий період тих, хто не може користуватися опаленням та освітлювальним обладнанням через відключення”, – мовиться у заяві.

Зазначається, що уряд Японії разом з міжнародним співтовариством, продовжить підтримувати народ України, який постає перед труднощами.