Японія до кінця 20-х років прагне висадити першого неамериканця на Місяць у межах програми Artemis, яку очолює ініціатива США, спрямована на повернення астронавтів на Місяць.

Про це пише міжнародне інформаційне видання Reuters.

Японія переглянула графік свого плану щодо підкорення космосу. Окрім висадки астронавтів до кінця десятиліття, уряд країни хоче запустити зонд для дослідження Марса у 2024 році, а також знайти способи вироблення сонячної електроенергії у космосі.

“Космос не лише є місцем, яке дає людям надії та мрії, а й забезпечує найважливішу основу для нашого суспільства щодо нашої економічної безпеки”, – сказав прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Китай також прагне стати великою космічною державою до 2030 року. Уряд країни планує висадити астронавтів на Місяць, підвищуючи перспективу азійських космічних перегонів.

У травні Китай став другою країною, що посадила марсохід на Марс через два роки після посадки першого космічного корабля на дальній стороні Місяця.

Оголошення Японією про свої цілі з дослідження космосу відбулося через тиждень після того, як японський мільярдер Юсаку Маедзава повернувся на Землю, провівши 12 днів на борту Міжнародної космічної станції, де став першим космічним туристом, який побував на МКС протягом більш ніж десятиліття.