Японія створить нове командування для управління операціями своїх сухопутних, морських і повітряних сил на тлі зростання напруженості в регіоні.

Про це повідомляє Reuters.

У повідомленні зазначається, що уряд Японії прагне, щоб об’єднане командування функціонувало до 2024 року. Йому буде доручено координувати стратегії та зміцнювати оборонну співпрацю країни зі збройними силами США.

Уряд прем’єр-міністра Фуміо Кісіда збільшує свої військові витрати у відповідь на зростаючу міць Китаю та геополітичну невизначеність щодо ракетних розробок Тайваню та Північної Кореї.

Відтак, нові домовленості будуть додані до глобальних реформ оборони, які уряд оприлюднить до кінця року.

Об’єднане командування буде контролюватись об’єднаним командувачем, новоствореною посадою, яка підпорядковуватиметься безпосередньо міністру оборони Японії.

Варто зазначити, що 26 жовтня Сполучені Штати, Японія та Південна Корея попередили, що “безпрецедентний” масштаб відповіді буде виправданим, якщо Північна Корея проведе сьоме випробування ядерної бомби. Вашингтон і його союзники вважають, що Північна Корея може вперше з 2017 року відновити випробування ядерної бомби.

Цього року Північна Корея проводила випробування зброї безпрецедентними темпами, випустивши понад два десятки балістичних ракет, зокрема й у бік Японії. У вересні USS Ronald Reagan і кораблі супроводу провели спільні військові навчання з південнокорейськими силами у відповідь на випробування північнокорейської балістичної ракети, що стало їх першим спільним військовим навчанням за участю американського авіаносця з 2017 року. Сполучені Штати, Південна Корея та Японія взяли на себе зобов’язання поглибити співпрацю.