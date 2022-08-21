Японія планує забезпечити додаткові 1000 ракет великої дальності через загрозу з боку Китаю

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на урядові джерела.
В Міноборони Японії обговорюється рекордний оборонний бюджет розміром понад 5,5 трлн єн ($40 млрд) на наступний фінансовий рік, хоча ця цифра не є остаточною і може збільшитися, після того, як будуть остаточно визначені витрати приблизно на 100 позицій.
Роблячи оцінку, японський уряд досліджував кількість ракет і бюджет, який буде необхідний для протидії, виходячи з припущення, що Пекін володіє великою кількістю ракет, які можуть бути використані для нападу на Японію.
“Японія, як острівна держава, буде атакована здалеку. Тому необхідно мати певну кількість ракет для контратаки”, — зазначив голова дослідницької комісії Ліберально-демократичної партії з національної безпеки Іцунорі Онодера.
Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда на прес-конференції 10 серпня назвав перегляд оборонних можливостей найважливішим питанням на решту року, додавши, що він “докладе спільних зусиль, щоб чітко зрозуміти масштаб бюджету та забезпечити фінансові ресурси”.
- Під час масштабних навчань поблизу Тайваню Китай здійснив кілька пусків балістичних ракет у виключну морську економічну зону Японії, щоб стримати втручання Токіо в будь-які непередбачувані ситуації через протоку. Пуски санкціонував особисто голова КНР Сі Цзіньпін.
- Раніше китайська армія оголосила про додаткові навчання поблизу Тайваню. Про них заявили на тлі неоголошеного візиту законодавців США, які зустрілися з президенткою острова Цай Ін Вень.
- Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай проводить навчання, щоб підготувати вторгнення. Він вважає, що для цього КНР відпрацьовує повітряні та морські навчання навколо острова.