Японія планує забезпечити додаткові 1000 ракет великої дальності через загрозу з боку Китаю

За оцінками Японії, їй знадобиться близько 1000 ракет великої дальності на додаток до її запасів протибалістичних ракет для захисту від посилення військового потенціалу Китаю.

Про це повідомляє Kyodo з посиланням на урядові джерела.

В Міноборони Японії обговорюється рекордний оборонний бюджет розміром понад 5,5 трлн єн ($40 млрд) на наступний фінансовий рік, хоча ця цифра не є остаточною і може збільшитися, після того, як будуть остаточно визначені витрати приблизно на 100 позицій.

Роблячи оцінку, японський уряд досліджував кількість ракет і бюджет, який буде необхідний для протидії, виходячи з припущення, що Пекін володіє великою кількістю ракет, які можуть бути використані для нападу на Японію.

“Японія, як острівна держава, буде атакована здалеку. Тому необхідно мати певну кількість ракет для контратаки”, — зазначив голова дослідницької комісії Ліберально-демократичної партії з національної безпеки Іцунорі Онодера.

Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда на прес-конференції 10 серпня назвав перегляд оборонних можливостей найважливішим питанням на решту року, додавши, що він “докладе спільних зусиль, щоб чітко зрозуміти масштаб бюджету та забезпечити фінансові ресурси”.