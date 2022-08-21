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Японія планує забезпечити додаткові 1000 ракет великої дальності через загрозу з боку Китаю

За оцінками Японії, їй знадобиться близько 1000 ракет великої дальності на додаток до її запасів протибалістичних ракет для захисту від посилення військового потенціалу Китаю.

Неділя, 21 серпня 2022, 23:58
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Про це повідомляє Kyodo з посиланням на урядові джерела.

В Міноборони Японії обговорюється рекордний оборонний бюджет розміром понад 5,5 трлн єн ($40 млрд) на наступний фінансовий рік, хоча ця цифра не є остаточною і може збільшитися, після того, як будуть остаточно визначені витрати приблизно на 100 позицій.

Роблячи оцінку, японський уряд досліджував кількість ракет і бюджет, який буде необхідний для протидії, виходячи з припущення, що Пекін володіє великою кількістю ракет, які можуть бути використані для нападу на Японію.

“Японія, як острівна держава, буде атакована здалеку. Тому необхідно мати певну кількість ракет для контратаки”, — зазначив голова дослідницької комісії Ліберально-демократичної партії з національної безпеки Іцунорі Онодера.

Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда на прес-конференції 10 серпня назвав перегляд оборонних можливостей найважливішим питанням на решту року, додавши, що він “докладе спільних зусиль, щоб чітко зрозуміти масштаб бюджету та забезпечити фінансові ресурси”.

Теги: Китай, Оборонний бюджет, Японія, ракеты

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