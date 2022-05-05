Про це повідомило японське агентство Kyodo.
Міністр промисловості Кіочі Хагіуди заявив, що країни мають робити все можливе, аби долучатися до європейських санкцій. Проте держави мають різні ситуації щодо енергетичної безпеки. Тому, на думку японського політика, позиція кожної з країн важлива.
“Японія має обмежені ресурси, тому нам важко приєднатися негайно”, – повідомив він після зустрічі з високопосадовцями зі США.
Для зменшення енергетичної залежності Японія звернулася до Сполучених Штатів США. Країна попросила збільшити виробництво скрапленого природного газу. Японія розглядає можливість кредитування своїх компаній, які братимуть участь в проєктах США з виробництва такого газу.
За результатами минулого року частка РФ в імпорті сирої нафти до Японії становила 3,6%, водночас скрапленого газу – 8,8%.
- Нагадаємо, Індія намагається отримати знижки на нафту від РФ та хоче купувати її за ціною, нижчою за 70 доларів за барель.
- Водночас російську компанію Urals виключили з останнього тендеру Індійської нафтової корпорації. Компанія, яка раніше купувала великі обсяги сировини, наразі скасувала аукціон для РФ щодо сортів нафти з високим вмістом сірки.
- У травні в Україні спостерігатиметься гострий дефіцит бензину. Ймовірно, у червні ситуація поліпшиться, адже наразі налагоджується процес постачання палива з Європи.