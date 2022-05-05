Японія не підтримає негайну заборону імпорту російської нафти разом з ЄС. Країна має обмежені власні ресурси.

Про це повідомило японське агентство Kyodo.

Міністр промисловості Кіочі Хагіуди заявив, що країни мають робити все можливе, аби долучатися до європейських санкцій. Проте держави мають різні ситуації щодо енергетичної безпеки. Тому, на думку японського політика, позиція кожної з країн важлива.

“Японія має обмежені ресурси, тому нам важко приєднатися негайно”, – повідомив він після зустрічі з високопосадовцями зі США.

Для зменшення енергетичної залежності Японія звернулася до Сполучених Штатів США. Країна попросила збільшити виробництво скрапленого природного газу. Японія розглядає можливість кредитування своїх компаній, які братимуть участь в проєктах США з виробництва такого газу.

За результатами минулого року частка РФ в імпорті сирої нафти до Японії становила 3,6%, водночас скрапленого газу – 8,8%.