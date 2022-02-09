Японія скерує частину свого імпорту скрапленого газу до Європи, оскільки напруга між Росією та Заходом через українське питання підриває енергетичну безпеку регіону.

Про це сповістив міністр промисловості Японії Коічі Хагіуда, повідомляє японське інформаційне агентство Kyodo.

Після окремої зустрічі з послом ЄС в Японії Патрісією Флор і послом США в Японії Рамом Емануелем Хагіуда зазначив журналістам, що уряд Японії при прийнятті рішення зважив на запити Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу, а також дефіцит блакитного палива в Європі.

“Постачання СПГ в Японії наразі обмежені, проте ми вирішили задовольнити запити, якщо буде забезпечено стабільне постачання в Японію”, – наголосив міністр.

Японія є другим найбільший імпортер скрапленого природного газу у світі після Китаю.

На початку лютого 2022 року США звернулися до найбільших покупців газу з проханням скоротити закупівлі, аби блакитне паливо можна було переспрямувати до Європи у разі виникнення такої потреби.

Довідка. Природний газ становить чверть у загальному енергетичному балансі країн Європи, у виробництві тепла – майже 40%, електрики – 20%. Євросоюз за рік споживає в середньому 350 — 400 млрд кубів газу, з цього обсягу 95% припадає на природний газ. Третину усього газу Європа закуповує в Росії. Рівень запасів газу в ПСГ Європи опустився нижче 40-відсоткової позначки.