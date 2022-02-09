Про це сповістив  міністр промисловості Японії Коічі Хагіуда, повідомляє японське інформаційне агентство Kyodo.

Після окремої зустрічі з послом ЄС в Японії Патрісією Флор і послом США в Японії Рамом Емануелем  Хагіуда зазначив журналістам, що уряд Японії при прийнятті рішення зважив на запити Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу, а також дефіцит блакитного палива в Європі.

“Постачання СПГ в Японії наразі обмежені, проте ми вирішили задовольнити запити, якщо буде забезпечено стабільне постачання в Японію”, – наголосив міністр.

Японія є другим найбільший імпортер скрапленого природного газу у світі після Китаю.

На початку лютого 2022 року США звернулися до найбільших покупців газу з проханням скоротити закупівлі, аби блакитне паливо можна було переспрямувати  до Європи у разі виникнення такої потреби.

Довідка. Природний газ становить  чверть у загальному енергетичному балансі країн Європи, у виробництві тепла – майже 40%, електрики – 20%. Євросоюз за рік споживає в середньому 350 — 400 млрд кубів газу, з цього обсягу 95% припадає на природний газ. Третину усього газу Європа закуповує в Росії. Рівень запасів газу в ПСГ Європи опустився нижче 40-відсоткової позначки.