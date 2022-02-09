Про це сповістив міністр промисловості Японії Коічі Хагіуда, повідомляє японське інформаційне агентство Kyodo.
Після окремої зустрічі з послом ЄС в Японії Патрісією Флор і послом США в Японії Рамом Емануелем Хагіуда зазначив журналістам, що уряд Японії при прийнятті рішення зважив на запити Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу, а також дефіцит блакитного палива в Європі.
“Постачання СПГ в Японії наразі обмежені, проте ми вирішили задовольнити запити, якщо буде забезпечено стабільне постачання в Японію”, – наголосив міністр.
Японія є другим найбільший імпортер скрапленого природного газу у світі після Китаю.
На початку лютого 2022 року США звернулися до найбільших покупців газу з проханням скоротити закупівлі, аби блакитне паливо можна було переспрямувати до Європи у разі виникнення такої потреби.
Довідка. Природний газ становить чверть у загальному енергетичному балансі країн Європи, у виробництві тепла – майже 40%, електрики – 20%. Євросоюз за рік споживає в середньому 350 — 400 млрд кубів газу, з цього обсягу 95% припадає на природний газ. Третину усього газу Європа закуповує в Росії. Рівень запасів газу в ПСГ Європи опустився нижче 40-відсоткової позначки.
- Нагадаємо, Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз готовий співпрацювати зі Сполученими Штатами, Катаром та Азербайджаном, у разі, якщо РФ, продовжуючи підігрівати атмосферу напруженості в Європі, вирішить скоротити або й зовсім зупинити постачання газу до Євросоюзу.
- Також стало відомо, що у ЄС розробили план заходів, реалізація котрого допоможе позбавити регіон від газової залежності вже до 2050 року. Надвисокі ціни та спекуляція паливом підштовхнули Європу до рішучих дій.
- Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що РФ демонструє готовність до військового конфлікту, при цьому відверто шантажує Європу постачанням енергоносіїв.
- Раніше посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі заявив, що реакція його країни “буде дуже жорсткою та потужною” у випадку нового нападу Російської Федерації. вторгнення Росії в Україну реакція Японії буде “дуже потужною”.