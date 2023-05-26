Японія оголосила про додаткові санкції проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну та засудила наміри РФ розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

Джерело: Reuters.

Головний речник уряду Японії Хірокадзу Мацуно повідомив, що Японія готує нові санкції проти Росії після зустрічі G7, яку Японія приймала минулого тижня і на якій союзники домовилися посилювати санкційний тиск на РФ на тлі її повномасштабної війни проти України.

Згідно із заявою МЗС Японії, санкції передбачають замороження активів 78 груп та 17 фізичних осіб, серед яких російські військові, а також заборону експорту 80 російським компаніям, серед яких є дослідницькі центри, що працюють на потреби військової промисловості.

Окрім того, Японія заборонить надавати Росії інженерно-будівельні послуги. Зазначається, що подробиці та деталі про санкції Японії проти РФ повідомлять згодом.

Хірокадзу Мацуно також засудив розміщення російської ядерної зброї у Білорусі, про що самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко заявив вчора, 25 травня.

“Як єдина країна, що зазнала атомних ударів під час війни, Японія ніколи не вважатиме прийнятними російські погрози ядерною зброєю, не кажучи вже про її застосування”, – наголосив речник уряду Японії.

Зазначимо, що вчора, 25 травня, міністри оборони РФ та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території РБ.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу пояснив, що Росія, розміщуючи нестратегічну ядерну зброю на території Білорусії, нібито не передає її Мінську. Контроль над нею та рішення про застосування залишається за Москвою.

Водночас у Міноборони Білорусії зазначили, що Мінськ “зацікавлений у подальшому розвитку стратегічних союзницьких відносин із Москвою у військовій сфері”.

“Сьогодні в умовах агресивних випадів, що не припиняються, звучать від представників військово-політичного блоку НАТО і не тільки, наша з Вами зустріч має особливо важливе значення і підкреслює глибину двостороннього співробітництва у військовій і військово-технічній галузях”, — йдеться в повідомленні.