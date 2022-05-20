Японія заявила, що надасть 2 мільйони євро Міжнародній агенції з атомної енергії на її зусилля щодо надання безпеки українським ядерним об'єктам, що зазнали атаки з боку Росії.

Про це повідомляє японське інтернет-видання Japan Today.

Про таке рішення повідомив міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі після зустрічі з Генеральним директором Міжнародної агенції з атомної енергії Рафаелем Гроссі, який прибув до Японії для відвідування постраждалої від цунамі атомної станції Фукусіма.

“Атаки Росії на українські ядерні об’єкти абсолютно неприпустимі. Японія найрішучішим чином засуджує ці дії”, – сказав Хаясі.

Також він додав, що Японія виділеним грантом у розмірі 2 млн євро профінансує відряджання експертів Міжнародної агенції з атомної енергії в Україну і необхідного обладнання для українських ядерних об’єктів.

У повідомленні зазначається, що Японія швидко приєдналася до Сполучених Штатів Америки і Європи щодо введення санкцій проти Росії, надаючи фінансову та гуманітарну підтримку Україні.Частково це сталося через занепокоєння, що вторгнення Москви може підсилити напористість Китаю в Східній Азії, яка й так зростає.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна компенсувати збитки, завданих на ядерних об’єктах в Україні.