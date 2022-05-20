Про це повідомляє японське інтернет-видання Japan Today.
Про таке рішення повідомив міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі після зустрічі з Генеральним директором Міжнародної агенції з атомної енергії Рафаелем Гроссі, який прибув до Японії для відвідування постраждалої від цунамі атомної станції Фукусіма.
“Атаки Росії на українські ядерні об’єкти абсолютно неприпустимі. Японія найрішучішим чином засуджує ці дії”, – сказав Хаясі.
Також він додав, що Японія виділеним грантом у розмірі 2 млн євро профінансує відряджання експертів Міжнародної агенції з атомної енергії в Україну і необхідного обладнання для українських ядерних об’єктів.
У повідомленні зазначається, що Японія швидко приєдналася до Сполучених Штатів Америки і Європи щодо введення санкцій проти Росії, надаючи фінансову та гуманітарну підтримку Україні.Частково це сталося через занепокоєння, що вторгнення Москви може підсилити напористість Китаю в Східній Азії, яка й так зростає.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна компенсувати збитки, завданих на ядерних об’єктах в Україні.
- Японія надасть додаткову фінансову допомогу Україні у розмірі 300 мільйонів доларів. Країна сприяє тому, аби подолати економічну кризу, яка виникла через широкомасштабне вторгнення Росії.
- Японія оголосила про введення нових санкцій – вони торкнуться активів фізичних осіб і банків, а також військового та технологічного секторів.