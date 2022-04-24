Японія спільно зі Сполученими Штатами Америки планують вже цієї осені провести військові навчання на Хоккайдо. У двотижневих заходах Resolute Dragon мають взяти участь понад 4000 військових, що може стати найбільшими двосторонніми навчаннями.

Про це повідомляє японське видання Nikkei.

Після нападу РФ на Україну та нарощування військ у Китаї, партнери мають намір підвищити власну готовність щодо загроз безпеки у Східній Азії.

Зазначається, що однією з цілей навчань є посилення координації з базами морської піхоти США та оцінити оборонні можливості регіону.

У виданні наголошують, що спільні навчання Японії та США дають можливість підтвердити процедури захисту віддалених островів.

Раніше Міністерство закордонних справ Японії видало оновлений дипломатичний довідник “Синя книга дипломатії”, в якому вперше за 19 років Південні Курили визнані територією, яка незаконно окупована РФ.