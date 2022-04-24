Про це повідомляє японське видання Nikkei.
Після нападу РФ на Україну та нарощування військ у Китаї, партнери мають намір підвищити власну готовність щодо загроз безпеки у Східній Азії.
Зазначається, що однією з цілей навчань є посилення координації з базами морської піхоти США та оцінити оборонні можливості регіону.
У виданні наголошують, що спільні навчання Японії та США дають можливість підтвердити процедури захисту віддалених островів.
Раніше Міністерство закордонних справ Японії видало оновлений дипломатичний довідник “Синя книга дипломатії”, в якому вперше за 19 років Південні Курили визнані територією, яка незаконно окупована РФ.
- Нагадаємо, уряд Японії ухвалив нові санкційні законопроєкти, котрі мали б усунути “лазівки” Росії для обходу запроваджених обмежень.
- Найбільша нафтогазова корпорація Японії Eneos Holdings відмовилася від закупівлі російської нафти. Компанія планує дотримуватися цього рішення, поки навколо України не стабілізується ситуація.
- Японія оголосила про згоду щодо співавторства резолюції ООН стосовно права вето. Реформу планують репрезентувати країнам-учасницям наступного тижня.
- Японія запровадила нові санкції проти 398 осіб і 28 російських компаній, а також заморозила активи найбільших банків РФ — “Сбербанку” та “Альфа-Банку”.