Про це повідомляє японська газета Japan Times.
За словами Фуміо Кісіда, додаткові санкції проти Москви будуть запроваджені через вторгнення Росії в Україну. Глава японського уряду заявив, що у такій ситуації “неможливо продовжувати відносини з Росією, як раніше”.
Саме тому Японія приєднається до міжнародної спільноти та запровадить проти Російської Федерації найжорсткіші санкції.
“У сьогоднішній опублікованій США та Європою заяві йдеться про те, що вони прийматимуть заходи щодо ізоляції Росії, включаючи вилучення деяких банків із SWIFT. Японія приєднається до цих зусиль”, – зазначив Кісіда.
Більш того, Японія запровадить персональні санкції проти Путіна та високопоставлених чиновників.
Окрім цього Токіо виділить Україні 100 мільйонів доларів екстреної гуманітарної допомоги.
- Нагадаємо, Китай поки що, схоже, не допомагає Росії уникнути західних фінансових санкцій проти Москви через її вторгнення в Україну, адже це “завдасть глибокої шкоди” його репутації, заявив високопоставлений чиновник адміністрації Байдена.
- Раніше Білий дім заявив, що спільно з Європейською комісією, Францією, Німеччиною, Італією, Великобританією та Канадою США підтримують виключення деяких російських банків із SWIFT, мережі високого рівня безпеки. який об’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу, і пообіцяв докласти зусиль, щоб “колективно переконатися, що ця війна є стратегічним провалом для Путіна”.