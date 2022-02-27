Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив, що Токіо приєднається до санкцій Сполучених Штатів Америки, Євросоюзу, Канади та Великої Британії. Йдеться про запровадження персональних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна та блокування доступу деяких російських банків до платіжної системи SWIFT.

Про це повідомляє японська газета Japan Times.

За словами Фуміо Кісіда, додаткові санкції проти Москви будуть запроваджені через вторгнення Росії в Україну. Глава японського уряду заявив, що у такій ситуації “неможливо продовжувати відносини з Росією, як раніше”.

Саме тому Японія приєднається до міжнародної спільноти та запровадить проти Російської Федерації найжорсткіші санкції.

“У сьогоднішній опублікованій США та Європою заяві йдеться про те, що вони прийматимуть заходи щодо ізоляції Росії, включаючи вилучення деяких банків із SWIFT. Японія приєднається до цих зусиль”, – зазначив Кісіда.

Більш того, Японія запровадить персональні санкції проти Путіна та високопоставлених чиновників.

Окрім цього Токіо виділить Україні 100 мільйонів доларів екстреної гуманітарної допомоги.