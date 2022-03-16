Японський уряд дозволив в'їзд в країну українським біженцям, навіть якщо в країні у них немає родичів або знайомих, які могли б виступити як поручитель.

Про це повідомляє Japan Today.

Спочатку в’їзд вимушених переселенців з України вимагав, щоб поручителями виступали їхні родичі або знайомі в Японії. На цих підставах з 24 лютого по 13 березня Японія прийняла 47 біженців. Наразі процедура спрощена.

“Уряд планує зважувати кожен випадок з погляду його потреб та видавати короткострокову візу для перебування у кожному конкретному випадку як виняток”, – зазначено у повідомленні.

Міністр юстиції Есіхіса Фурукава також заявив, що евакуйованим, яким надається право на короткострокове проживання в Японії, буде дозволено змінити свої візи з правом трудової діяльності на один рік. Це стало можливим після того, як посол України в Японії Сергій Корсунський та інші колеги закликали Японію дозволити евакуйованим українцям працювати.