Про це повідомляє Japan Today.
Спочатку в’їзд вимушених переселенців з України вимагав, щоб поручителями виступали їхні родичі або знайомі в Японії. На цих підставах з 24 лютого по 13 березня Японія прийняла 47 біженців. Наразі процедура спрощена.
“Уряд планує зважувати кожен випадок з погляду його потреб та видавати короткострокову візу для перебування у кожному конкретному випадку як виняток”, – зазначено у повідомленні.
Міністр юстиції Есіхіса Фурукава також заявив, що евакуйованим, яким надається право на короткострокове проживання в Японії, буде дозволено змінити свої візи з правом трудової діяльності на один рік. Це стало можливим після того, як посол України в Японії Сергій Корсунський та інші колеги закликали Японію дозволити евакуйованим українцям працювати.
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