Про це повідомляє японське видання NHK.

Пакет законопроєктів ухвалила палата радників Японії. Зміни у митному законодавстві затверджено більшістю голосів депутатів.

Законопроєкти дозволять Японії позбавити РФ статусу “країни найбільшого сприяння в торгівлі”. Також країна зможе оголосити про підвищення тарифів на російський імпорт.

В ухваленому проєкті законів йдеться про валютне регулювання. Воно передбачає усунення осіб із санкційного списку від “лазівок”. Їм заборонили переказувати кошти третім особам.