Про це повідомляє японське видання NHK.
Пакет законопроєктів ухвалила палата радників Японії. Зміни у митному законодавстві затверджено більшістю голосів депутатів.
Законопроєкти дозволять Японії позбавити РФ статусу “країни найбільшого сприяння в торгівлі”. Також країна зможе оголосити про підвищення тарифів на російський імпорт.
В ухваленому проєкті законів йдеться про валютне регулювання. Воно передбачає усунення осіб із санкційного списку від “лазівок”. Їм заборонили переказувати кошти третім особам.
- Нагадаємо, найбільша нафтогазова корпорація Японії Eneos Holdings відмовилася від закупівлі російської нафти. Компанія планує дотримуватися цього рішення, поки навколо України не стабілізується ситуація.
- Японія оголосила про згоду щодо співавторства резолюції ООН стосовно права вето. Реформу планують репрезентувати країнам-учасницям наступного тижня.
- Японія запровадила нові санкції проти 398 осіб і 28 російських компаній, а також заморозила активи найбільших банків РФ — “Сбербанку” та “Альфа-Банку”.