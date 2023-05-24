Японія спорядила в Україну перші два автомобілі зі 100 для українських військових, інші передаватимуть після проходження техогляду.

Джерело: посол України в Японії Сергій Корсунський.

Сьогодні, 24 травня, у Міністерстві оборони Японії відбулася церемонія передачі Україні 100 автомобілів і 30 000 готових харчових пайків для потреб Збройних сил України.

За інформацією Сергія Корсунського, перші два автомобілі вже прямують в Україну, інші направлятимуть після проходження техогляду і необхідної підготовки.

“Вперше у післявоєнній історії Японії Сили самооборони передають військову техніку країні, що перебуває у стані війни. Далі буде”, – зазначив посол України в Японії.

Окрім цього, Японія прийме поранених українських військових для лікування в межах зусиль з підтримки України в триваючій боротьбі проти Росії.

За даними Kyodo, кількох армійців приймуть в Центральний госпіталь Сил самооборони в Токіо вже наступного місяця для надання медичної допомоги та фізіотерапії. Джерело в японському уряді повідомило, що план прийняття поранених військових, зокрема постраждалих від наземних мін, є відповіддю на запит України.

Також Японія виділить 1 мільярд доларів країнам-сусідам України для допомоги вимушено переміщеним українцям, які покинули свою країну внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Міністр фінансів Сунічі Судзукі повідомив, що Японія оприлюднить план на 1 мільярд доларів (790 мільйонів фунтів стерлінгів), спрямований на допомогу країнам-сусідам України, які приймають українських переселенців.

Фінансування надаватиметься через державний Японський банк міжнародного співробітництва (JBIC), який зазвичай пропонує допомогу у формі кредитування, гарантій та інвестицій в акціонерний капітал.