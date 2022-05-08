Про це інформує американський телеканал CNN, посилаючись на прем’єра Японії Фуміо Кісіду.
Після завершення турне Південно-Східною Азією та Європою, Кісіда повідомив, що Японія вводить нові обмежувальні заходи проти Росії.
Санкції охоплюють заморожування активів ще близько 140 фізичних осіб, а також банків. Окрім того, до заборони на експорт додаються 70 військових об’єктів країни-агресора. Також Японія більше не експортуватиме в Росію квантові комп’ютери та високотехнологічну продукцію, додає Кісіда.
Раніше Росія ввела обмеження проти 63 японських чиновників, зокрема, прем’єр-міністра. Фуміо Кісіда назвав заборону на його в’їзд до РФ неприйнятною. У відповідь Японія ввела додаткові санкції.
- Нагадаємо, експрезидент України Петро Порошенко закликав союзників накласти санкції на російський нафтовий флот.
- Разом з тим угорський прем’єр Віктор Орбан не підтримав запровадження санкцій ЄС проти патріарха Кирила.