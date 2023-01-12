Про це інформує Урядовий портал.

Відтак, ці кошти будуть направлені Програмі розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди.

Відповідну угоду підписано сьогодні, 12 січня, надзвичайним та повноважним послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою та помічницею керівника ПРООН, директоркою Регіонального бюро ПРООН у країнах Європи та СНД Іваною Живковіч за участі міністра з відновлення України Олександра Кубракова.

Кубраков зазначив, що уряд спільно з міжнародними партнерами працює над реалізацією “проєктів виживання” – відновленням транспортного сполучення зі звільненими регіонами, створенням умов для повернення громадян до своїх будинків, підтримкою економіки у регіонах.

Крім того, міністр з відновлення України додав, що партнерство України, Японії та Програми розвитку ООН якраз є тим прикладом ефективної співпраці, яка дозволяє не тільки протидіяти ворогу, але й поступово відновлювати зруйноване.

“Дякую партнерам з Японії та ООН за підтримку. Розраховуємо, що будемо тільки поглиблювати її, зокрема в питанні відновлення критичної інфраструктури. Бачимо розуміння партнерів, що допомога якраз в цьому питанні є нагальною та життєво важливою для України”, – підсумував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Програму допомоги України зосереджено на п’яти ключових сферах: посилення спроможності уряду реагувати на кризу та управляти нею; підтримка державних служб, аби вони могли продовжувати свою роботу; відновлення критично важливої інфраструктури, щоб люди могли безпечно повернутися додому; підтримка приватних підприємств, щоб вони продовжували працювати, тим самим підтримуючи громади, та зміцнення громадянського суспільства і соціальних зв’язків.

Зазначимо, що раніше, у квітні 2022 року, Японія вже виділила 4,5 мільйона доларів для проведення екстреного очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів і розчищення завалів.