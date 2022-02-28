Японія погодила виділення Україні 100 мільйонів доларів. Кошти направлені на підтримку нашої країни та для протидії російській агресії.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський в Twitter.

Президент України провів перемовини із прем’єр-міністром Японії Кісіда Фуміо. Зеленський подякував за підтримку колег із Японії.

Новий пакет схваленої підтримки передбачає надання 100 мільйонів доларів разом із тими 100 мільйонами, які надавали раніше. Уряд Японії підтримує жорсткі санкції проти Російської Федерації.

“Дякуємо за це! Справді глобальна антивоєнна коаліція в дії”, — наголосив Зеленський.

Раніше прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда анонсував введення проти Росії додаткових санкцій. За вторгнення в Україну обмеження торкнуться видачі віз росіянам, експорту напівпровідників і фінансового сектору.