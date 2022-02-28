Про це повідомляє президент Володимир Зеленський в Twitter.
Президент України провів перемовини із прем’єр-міністром Японії Кісіда Фуміо. Зеленський подякував за підтримку колег із Японії.
Новий пакет схваленої підтримки передбачає надання 100 мільйонів доларів разом із тими 100 мільйонами, які надавали раніше. Уряд Японії підтримує жорсткі санкції проти Російської Федерації.
“Дякуємо за це! Справді глобальна антивоєнна коаліція в дії”, — наголосив Зеленський.
Раніше прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда анонсував введення проти Росії додаткових санкцій. За вторгнення в Україну обмеження торкнуться видачі віз росіянам, експорту напівпровідників і фінансового сектору.
- Нагадаємо, у своєму відеозверненні Президент України Володимир Зеленський зауважив, що наразі Росія зазнає таких збитків, що складається враження ніби війна відбувається на її території.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Україна належить до Європейського Союзу ЄС, і блок хоче приєднання країни.
- Україна подає заявку на вступ до Європейського Союзу за спеціальною процедурою.
- Стало відомо, що союзники Північноатлантичного альянсу посилюють підтримку України – йдеться про зброю, фінанси та гуманітарну допомогу.