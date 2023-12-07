Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, який цього року головує у G7, заявив на саміті, що Токіо готовий надати близько 4,5 мільярдів доларів, щоб допомогти з відновленням України.

Про це повідомляє Kyodo News, з посиланням на слова японського прем’єра.

«Лідери країн G7 продовжать підтримувати миротворчу ініціативу президента України Володимира Зеленського під назвою «Формула миру». Ми сповнені рішучості підтримувати незалежну, демократичну Україну в межах її міжнародно визнаних кордонів», – йдеться у заяві G7.