У Японії перерахували свої острови, внаслідок чого виявили, що їхня кількість на 7 000 одиниць більша, ніж вважалася раніше.

Про це повідомляє CNN.

За допомогою цифрового картографування Управління геопросторової інформації Японії (GSI) нещодавно встановили, що на території країни є 14 125 островів. Це більш ніж удвічі перевищує число 6 852, яке офіційно використовується після звіту берегової охорони Японії у 1987 році.

Втім, у GSI цього тижня зауважили, що нова цифра відображає прогрес у геодезичних технологіях і деталізації карт, які використовувалися для підрахунку. Зауважимо, що це не змінило загальну площу землі, якою володіє Японія.

Попри те, що міжнародної угоди щодо того, як підраховувати острови не існує, у GSI використовували той самий критерій, що й в попередніх дослідженнях 35 років тому. Система передбачає підрахунок усіх природних ділянок суші з окружністю щонайменше 100 метрів.