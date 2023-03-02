Про це повідомляє CNN.
За допомогою цифрового картографування Управління геопросторової інформації Японії (GSI) нещодавно встановили, що на території країни є 14 125 островів. Це більш ніж удвічі перевищує число 6 852, яке офіційно використовується після звіту берегової охорони Японії у 1987 році.
Втім, у GSI цього тижня зауважили, що нова цифра відображає прогрес у геодезичних технологіях і деталізації карт, які використовувалися для підрахунку. Зауважимо, що це не змінило загальну площу землі, якою володіє Японія.
Попри те, що міжнародної угоди щодо того, як підраховувати острови не існує, у GSI використовували той самий критерій, що й в попередніх дослідженнях 35 років тому. Система передбачає підрахунок усіх природних ділянок суші з окружністю щонайменше 100 метрів.
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