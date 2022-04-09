Про це повідомляє пресслужба відомства.

Японська сторона офіційно перепросила за це рішення та водночас заперечила повідомлення “деяких ЗМІ” щодо того, що спецслужбовці Японії нібито визнавали “Азов” – “неонацистською організацією”.

“Ми вирішили видалити наведений вище опис з “Довідника з міжнародного тероризму 2021″ на нашому сайті, щоб запобігти поширенню інформації, яка відрізняється від фактів”, – зазначили у розвідці.

Надалі японська розвідка уникатиме подібних спекуляцій стосовно “неонацистського” світогляду “Азова”.