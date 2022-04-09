Про це повідомляє пресслужба відомства.
Японська сторона офіційно перепросила за це рішення та водночас заперечила повідомлення “деяких ЗМІ” щодо того, що спецслужбовці Японії нібито визнавали “Азов” – “неонацистською організацією”.
“Ми вирішили видалити наведений вище опис з “Довідника з міжнародного тероризму 2021″ на нашому сайті, щоб запобігти поширенню інформації, яка відрізняється від фактів”, – зазначили у розвідці.
Надалі японська розвідка уникатиме подібних спекуляцій стосовно “неонацистського” світогляду “Азова”.
- Нагадаємо, міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт оголосила, що Німеччина вже “досягла межі” у питанні допомоги Україні озброєнням.
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