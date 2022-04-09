Агентство національної безпеки та розвідки Японії вилучило український полк "Азов" з "довідника стосовно міжнародного тероризму" за 2021 рік.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Японська сторона офіційно перепросила за це рішення та водночас заперечила повідомлення “деяких ЗМІ” щодо того, що спецслужбовці Японії нібито визнавали “Азов” – “неонацистською організацією”.

“Ми вирішили видалити наведений вище опис з “Довідника з міжнародного тероризму 2021″ на нашому сайті, щоб запобігти поширенню інформації, яка відрізняється від фактів”, – зазначили у розвідці.

Надалі японська розвідка уникатиме подібних спекуляцій стосовно “неонацистського” світогляду “Азова”.