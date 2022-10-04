Про це повідомило Kyodo.
Японський уряд вирішив вислати представника РФ через допит і затримання японського консула Мотокі Тацунорі у Владивостоці. У РФ заявляли, що це відбулося через звинувачення у шпигунстві, після чого його оголосили персоною нон грата.
“Консул затриманий на місці злочину при отриманні за гроші відомостей обмеженого поширення про актуальні аспекти співпраці Росії з однією з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію в Приморському краї”, — писало прокремлівське “РИА Новости”.
У відповідь Японія застосувала аналогічні дії до російського консула. Також посла РФ в Японії Михайла Галузіна викликали до МЗС, аби поінформувати Кремль про контрзаходи Токіо.
В Японії наголосили, що під час затримання їхньому консулу зав’язували очі та фізично стримували його. Утім, він не вчиняв жодних протиправних дій. Наголошено, що подібні дії з боку РФ є явним та серйозним порушенням міжнародного права.
- 26 вересня у РФ затримали японського консула Мотокі Тацунорі, його звинувачують у “шпигунстві”. У відповідь на це у Токіо пригрозили відповідними заходами та висловили свій протест, заявивши, що росіяни залякували Тацунорі.
- Японія розширила санкції проти РФ на тлі проведення російською окупаційною владою псевдореферендумів про приєднання до РФ у сепаратистських утвореннях “ДНР” та “ЛНР”, а також у Херсонській та Запорізькій областях України.