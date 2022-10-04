Про це повідомило Kyodo.

Японський уряд вирішив вислати представника РФ через допит і затримання японського консула Мотокі Тацунорі у Владивостоці. У РФ заявляли, що це відбулося через звинувачення у шпигунстві, після чого його оголосили персоною нон грата.

“Консул затриманий на місці злочину при отриманні за гроші відомостей обмеженого поширення про актуальні аспекти співпраці Росії з однією з країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, вплив санкційної політики Заходу на економічну ситуацію в Приморському краї”, — писало прокремлівське “РИА Новости”.

У відповідь Японія застосувала аналогічні дії до російського консула. Також посла РФ в Японії Михайла Галузіна викликали до МЗС, аби поінформувати Кремль про контрзаходи Токіо.