Про це повідомляє японське видання Kyodo.

Резолюцію запропонував Ліхтенштейн. Згідно з нею членів Радбезу зобов’яжуть збиратися на Генеральній Асамблеї ООН щоразу, коли одна з країн застосує право вето. Ініціативу вже схвалили США спільно з десятками інших країнам.

Представництво Японії активно підтримує зміни, зазначив головний секретар уряду Хірокадзу Мацуно. За його словами, вони планують спонукати решту членів Радбезу “проявляти максимальну стриманість у застосуванні права вето”.

Зазначимо, що питання реформи права вето порушили після того, як його наклала Росія на резолюцію Радбезу щодо припинення вогню в Україні. Тоді негайне припинення воєнного вторгнення підтримали 140 держав, ще 38 утрималися. Проти виступили лише Росія, Білорусь, КНДР, Еритрея та Сирія.