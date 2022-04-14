Про це повідомляє японське видання Kyodo.
Резолюцію запропонував Ліхтенштейн. Згідно з нею членів Радбезу зобов’яжуть збиратися на Генеральній Асамблеї ООН щоразу, коли одна з країн застосує право вето. Ініціативу вже схвалили США спільно з десятками інших країнам.
Представництво Японії активно підтримує зміни, зазначив головний секретар уряду Хірокадзу Мацуно. За його словами, вони планують спонукати решту членів Радбезу “проявляти максимальну стриманість у застосуванні права вето”.
Зазначимо, що питання реформи права вето порушили після того, як його наклала Росія на резолюцію Радбезу щодо припинення вогню в Україні. Тоді негайне припинення воєнного вторгнення підтримали 140 держав, ще 38 утрималися. Проти виступили лише Росія, Білорусь, КНДР, Еритрея та Сирія.
- Нагадаємо, уряд Молдови ухвалив рішення щодо заборони використання георгіївської стрічки, а також символів V і Z. Ініціативу підтримали 53 депутати парламенту.
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