Уряд Японії та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) забезпечать фермерів Харківської області насінням соняшника та кукурудзи в межах весняної посівної.

Про це інформує пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Сьогодні, 9 березня, цей проєкт презентовано на зустрічі з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським. На заході також були присутні представники посольства Японії в Україні та Офісу продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО).

Відтак, уряд Японії закупив насіння на суму в понад 1 мільйон доларів. Його вже доставлено на склади України, відтак харківські аграрії зможуть подати заявки на його отримання через Державний аграрний реєстр (ДАР). Згодом відповідна інформація з’явиться на сайтах Мінагрополітики та ДАР.

Своєю чергою, Микола Сольський подякував японській стороні за всебічну підтримку аграрного сектору України. Крім того, міністр домовився з японською стороною про створення навчальної програми для українських студентів на базі Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва в межах обміну.

“Спільно з нашими японськими партнерами та Мінагрополітики ми змогли допомогти малим фермерам підготуватись до весняної посівної кампанії. Ми й надалі допомагатимемо українським агровиробникам критично важливими ресурсами”, – сказав голова офісу ФАО в Україні П’єр Вотьє.

Довідково. Японське агентство з міжнародного співробітництва JICA (the Japan International Cooperation Agency) – японська урядова організація з надання технічної, грантової допомоги та пільгових кредитів урядам іноземних держав. Основні програми розвитку JICA – це програми та проєкти технічної допомоги для зміцнення потенціалу та інституційної розбудови держав.

У 2017 році агентство JICA відкрило регіональний офіс в Україні. Зараз JICA зосереджує свої зусилля на питаннях відновлення України, зокрема аграрного сектору.