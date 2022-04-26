26 квітня прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про рішення уряду відправити в Україну додаткову партію гуманітарної допомоги, котра міститиме харчові продукти та медичні засоби.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Відповідно до розпорядження міністерства сільського та рибного господарства Японії, в Україну відправлять 36 тисяч пачок рису, 33 тисячі рибних консервів, 1600 хлібних консервів та 2800 пакетів сухого молока.

Японія закупить відповідні товари у вітчизняних виробників.

Окрім цього, Японія посилить свої дипломатичні зусилля для підтримки України разом з іншими країнами G7, зазначив Кішіда, додавши, що Зеленський подякував за вже надану підтримку.

Сторони обговорили ситуацію в Україні, подальші санкції проти РФ та допомогу Україні.

За словами Кішіди, це вже четвертий випадок, коли лідери двох країн розмовляють телефоном цього року.

Раніше міністр фінансів Японії Сюнʼіті Судзукі підтримав запит України про збільшення фінансування до $300 млн.