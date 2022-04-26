Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Відповідно до розпорядження міністерства сільського та рибного господарства Японії, в Україну відправлять 36 тисяч пачок рису, 33 тисячі рибних консервів, 1600 хлібних консервів та 2800 пакетів сухого молока.
Японія закупить відповідні товари у вітчизняних виробників.
Окрім цього, Японія посилить свої дипломатичні зусилля для підтримки України разом з іншими країнами G7, зазначив Кішіда, додавши, що Зеленський подякував за вже надану підтримку.
Сторони обговорили ситуацію в Україні, подальші санкції проти РФ та допомогу Україні.
За словами Кішіди, це вже четвертий випадок, коли лідери двох країн розмовляють телефоном цього року.
Раніше міністр фінансів Японії Сюнʼіті Судзукі підтримав запит України про збільшення фінансування до $300 млн.
- Нагадаємо, уряд Японії надасть Україні та державам, які прийняли тимчасово переміщених осіб з України, додаткові 100 мільйонів доларів на гуманітарні потреби.
- Окрім цього, уряд Японії ухвалив нові санкційні законопроєкти, котрі мали б усунути “лазівки” РФ для обходу запроваджених обмежень.
- Також стало відомо, що Японія запровадила нові санкції проти 398 осіб і 28 російських компаній, а також заморозила активи найбільших банків РФ — “Сбербанку” та “Альфа-Банку”.
- Раніше агентство національної безпеки та розвідки Японії вилучило український полк “Азов” з “довідника стосовно міжнародного тероризму” за 2021 рік.
- Також Японія звернулася до Міжнародного кримінального суду (МКС) з вимогою розслідувати військові злочини армії РФ у Київській області. Країна наголошує, що РФ мусить понести відповідальність за вбивство мирних жителів.