Японія продовжить жорсткі правила в'їзду іноземних громадян принаймні до початку 2022 року, щоб запобігти поширенню нового штаму коронавірусної хвороби Omicron.

Про це заявив Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, повідомляється у The Japan times.

Раніше Японія закрила в’їзд для громадян дев’яти країн, зокрема, і Південно-Африканської Республіки, де був уперше виявлений Omicron. Згодом уряд заборонив в’їзд для іноземців всіх країн з 30 листопада 2021 року на місяць.

Японські громадяни, які повертаються в країну, повинні пройти обов’язковий карантин в установах, визначених урядом.

Як зазначили в уряді Японії, країна продовжуватиме дотримуватися правил, поки не буде відомо більше деталей про новий варіант коронавірусу Omicron.

“Ми будемо вивчати ситуацію після закінчення року та оворічних свят”, – сказав Прем’єр-міністр Японії.

Станом на 18 грудня в Японії було підтверджено зараження Omicron у 15 людей. З них 13 випадків було виявлено на диспетчерській службі аеропорту, а два – в префектурі Окінава.