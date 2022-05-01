Про це повідомляє японське інформаційне агентство Kyodo.
Під час зустрічі Хаяші наголосив, що вторгнення Москви в Україну порушує міжнародне право і розхитує основи міжнародного порядку також в Азії, а тому вкрай необхідна глобальна солідарність.
За даними японського МЗС, Монголія, затиснута Китаєм і РФ, вже давно сильно залежить від двох великих держав у питанні постачання енергоносіїв, торгівлі і навіть електроенергії, особливо в західній частині.
На початку березня Монголія утрималася від голосування за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка засуджувала Москву за її вторгнення в Україну, яку в кінцевому підсумку схвалили 141 із 193 членів Організації Об’єднаних Націй.
Міністр закордонних справ Японії також провів переговори з прем’єр-міністром Монголії Лувсаннамсраі Оюн-Ердене.
З минулого четверга Хаяші перебуває у п’ятиденній поїздці, під час якої він також відвідав Казахстан та Узбекистан.
У понеділок Хаяші зустрінеться з президентом Монголії Ухнаа Хурелсухом перед від’їздом до Японії.
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