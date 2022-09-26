Японія розширила санкції проти РФ на тлі проведення російською окупаційною владою псевдореферендумів про приєднання до РФ у сепаратистських утвореннях "ДНР" та "ЛНР", а також у Херсонській та Запорізькій областях України.

Про це повідомляє DW.

Токіо заборонив експорт до РФ товарів, пов’язаних із виробництвом хімічної зброї.

Крім цього, розширено санкційний список російських компаній, щодо яких введено експортні обмеження, — до нього внесено ще 20 російських організацій, зокрема АТ “Моселектронпроект” (“дочка” ВАТ “Російська електроніка”), НВО “Еталон”, АТ “Інформакустика” (входить до “Ростеху”), Інститут теоретичної та експериментальної фізики імені А.І. Алиханова Національного дослідницького центру “Курчатівський інститут” (ІТЕФ) та завод “Салют”.

МЗС Японії минулого тижня попередило Москву про плани розширити експортні санкції щодо РФ через “референдуми”. Міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі тоді повідомив, що під обмеження підпадуть компанії, пов’язані з військовою та оборонною сферами. Ще раніше про нові санкції на випадок проведення “референдумів” попередили США та ЄС.

З початку повномасштабного російського збройного вторгнення в Україну 24 лютого Японія запровадила проти РФ вже кілька пакетів санкцій. Штрафні заходи торкнулися експорту та імпорту, банківського сектору, державних інститутів, компаній та фізосіб.