Про це повідомляє DW.
Токіо заборонив експорт до РФ товарів, пов’язаних із виробництвом хімічної зброї.
Крім цього, розширено санкційний список російських компаній, щодо яких введено експортні обмеження, — до нього внесено ще 20 російських організацій, зокрема АТ “Моселектронпроект” (“дочка” ВАТ “Російська електроніка”), НВО “Еталон”, АТ “Інформакустика” (входить до “Ростеху”), Інститут теоретичної та експериментальної фізики імені А.І. Алиханова Національного дослідницького центру “Курчатівський інститут” (ІТЕФ) та завод “Салют”.
МЗС Японії минулого тижня попередило Москву про плани розширити експортні санкції щодо РФ через “референдуми”. Міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі тоді повідомив, що під обмеження підпадуть компанії, пов’язані з військовою та оборонною сферами. Ще раніше про нові санкції на випадок проведення “референдумів” попередили США та ЄС.
З початку повномасштабного російського збройного вторгнення в Україну 24 лютого Японія запровадила проти РФ вже кілька пакетів санкцій. Штрафні заходи торкнулися експорту та імпорту, банківського сектору, державних інститутів, компаній та фізосіб.
- 18 підприємств російського військово-промислового комплексу досі не перебувають під санкціями ЄС, США, Великої Британії та України. Ці заводи виробляють ракети “Калібр”, РСЗО “Торнадо”, “Град”, “Смерч” та ЗРК “Стрєла-10”, які щодня використовують російські окупанти.
- Низка країн ЄС запропонувала заборонити експорт високотехнологічної продукції, як смартфони, до Росії. Йдеться також про заборону ввезення радарного обладнання та лазерних приладів.
- В Євросоюзі запропонували додати до нових санкцій заборону на імпорт алмазів із Росії. З пропозицією виступили п’ять країн-членів ЄС.
- Восьмий пакет санкцій проти РФ не буде містити обмежень стосовно цін на нафту. Швидше за все, ЄС може запровадити обмеження щодо хімікатів, машин та сталеливарної продукції.