Про це заявив прем’єр-міністр Фуміо Кісіда, пише британське видання Reuters.
Глава уряду також зазначив, що японці, які повертаються з-за кордону, муситимуть пройти карантин.
“Це тимчасові виняткові заходи, які ми вживаємо заради безпеки, поки не буде чіткішої інформації про варіант Omicron. Я готовий терпіти будь-яку критику з боку тих, хто каже, що ми надто обережні”, — сказав Кісіда.
До цього Японія закрила в’їзд для громадян дев’яти країн, включаючи Південно-Африканську Республіку, де був уперше виявлений новий варіант коронавірусу.
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