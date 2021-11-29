Влада Японії прийняла рішення закрити кордони країни для іноземців з 30 листопада. Ці заходи вживаються з метою захисту від розповсюдження південноафриканського варіанта коронавірусу Omicron.

Про це заявив прем’єр-міністр Фуміо Кісіда, пише британське видання Reuters.

Глава уряду також зазначив, що японці, які повертаються з-за кордону, муситимуть пройти карантин.

“Це тимчасові виняткові заходи, які ми вживаємо заради безпеки, поки не буде чіткішої інформації про варіант Omicron. Я готовий терпіти будь-яку критику з боку тих, хто каже, що ми надто обережні”, — сказав Кісіда.

До цього Японія закрила в’їзд для громадян дев’яти країн, включаючи Південно-Африканську Республіку, де був уперше виявлений новий варіант коронавірусу.